美国进一步施压 知名企业解除合作 外媒：脸书日子不好过

外媒称，美国政府官员26日就用户数据处理问题加大对脸书（Facebook Inc.）的施压，联邦监管部门称正在调查这家社交媒体巨头的隐私政策，此外37个州的检察长要求脸书对该公司的相关做法做出解释。
据美国《华尔街日报》3月27日报道，美国联邦贸易委员会（FTC）在一份声明中暗示将对脸书展开全面调查。FTC的高级官员帕尔称，该委员会十分重视近期相关报道，这些报道引发对脸书在隐私问题方面做法的严重担忧。
此外，一个由州总检察长组成的两党组织致信脸书首席执行官扎克伯格，要求该公司对一系列有关其用户信息处理政策与做法的问题给出答复。该信称，各州总检察长对外部机构无需脸书用户同意便能获得其信息的报道深感担忧。
报道称，联邦和州政府的上述行动进一步增强了要求对脸书和其它互联网巨头制定新法规的呼声。此前美国国会的另一个委员会要求扎克伯格就脸书的上述用户数据问题作证，这已是要求该公司作证的第三个国会委员会。脸书此前披露一家外部公司不当获取并保留了用户信息。
分析人士表示，近期发生的事件可能会影响该公司业务，因为用户会减少在该平台上的逗留时间，而该公司也会限制其使用用户数据的方式，从而削弱其广告定向工具的效果。
《华尔街日报》3月27日还报道称，脸书称该公司记录了一些安卓智能手机用户的通话和简信记录，这些用户的手机均装有其简信应用或精简版的脸书应用。
脸书在25日公布到网上的一份声明中称，当安卓手机用户将手机通讯录和Messenger或Facebook Lite应用进行配对时，其通话和简信历史便会被记录下来。
脸书称此为可以选择自愿加入的功能，可帮助用户“找到并与所关心的人保持联系”。该公司表示，上传通讯录信息能让脸书使用诸如何时拨接电话或收发简信等信息，但该公司从未出售过这些数据，也不会看到简信或通话的内容。
另据德国之声电台网站3月24日报道，近来，脸书的日子越来越不好过。在数据丑闻的背景下，首批企业开始告别这个社交网络。与此同时，始作俑者“剑桥分析”受到当局的搜查。
报道称，航天企业SpaceX和电动车生产商特斯拉已冻结了其在脸书上的账户。掌控SpaceX和特斯拉的亿万富翁马斯克此前宣布相关决定。
在此之前，德国商业银行和互联网公司Mozilla已经因为数据丑闻而各自中止了其在脸书上的广告。
数天前，有消息传出称，5000万脸书用户的信息可能被英国咨询公司“剑桥分析”以违法手段用于他途。
沉默数天后，脸书总裁、创办人扎克伯格对此表态说，他的公司犯了错误。他在接受CNN采访时承认，这严重地破坏了信任，发生这样的事情，让他“真的非常遗憾”。
报道称，此前，英国一家法院下令搜查“剑桥分析”的伦敦总部。据英国媒体报道，3月23日晚，约18名英国数据保护机构工作人员搜查了该公司办公室。
据报道，“剑桥分析”被指通过大数据评估，帮助特朗普赢得了2016年的美国总统选举。该咨询公司被怀疑在互联网里使用不正当手法替特朗普造势，影响了数百万选民的投票意向。在此，使用非法手段获得的脸书数据起了重要作用。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost