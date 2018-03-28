中美贸易磋商信号令股市反弹 道指单日猛涨669点

外媒称，美国股市26日收报两年半最大单日升幅，道琼斯工业指数点数升幅为历来第三大，原因是贸易战忧虑得到缓解，此前有报道称，美国和中国愿意重新商谈关税和贸易失衡问题。
据路透社3月26日报道，科技股带动了股市涨势。上周美股跌幅为2016年以来最大单周跌幅。标普500指数重挫近6%，26日收复近半失地。
“由于美国可能同中国进行磋商，今日股市大涨，”美国布莱特贸易公司市场结构部主任丹尼斯·迪克表示，“投资者借上周大跌的机会回场。”他还称：“我认为市场尚未走出困境。政治面仍有不确定性。”
报道称，上周美股大跌，部分是因为美国总统特朗普宣布，除了钢铝外，还将对价值高达600亿美元的中国商品征收关税，这引发了贸易紧张势态。
报道称，中方26日重申中美保持贸易协商，并承诺放宽美国企业市场准入。
报道还称，美国财长姆努钦此前一天表示，他相信美国能与中国就一些问题达成协议。
报道称，道琼斯工业指数26日收涨669.40点或2.84%，报24202.60点；标准普尔500指数收涨70.29点或2.72%，至2658.55点；纳斯达克综合指数收涨227.88点或3.26%，至7220.54点。三大股指日升幅均为2015年8月26日以来最大。
标普11大类股全线收高，科技股和金融股领涨，分别上涨4.0%和3.2%。
报道称，科技股录得2015年8月来最大单日百分比升幅，金融股升幅则为2016年11月来最大。
据美国《华尔街日报》网站3月26日报道，由于美国与中国的贸易紧张关系趋缓，投资者26日匆忙回归美国股市，推动道琼斯工业指数猛涨，实现自金融危机以来单日最大涨幅，尽管升息威胁仍令投资者烦恼。
报道称，道指猛涨669.40点，挽回了上周一半以上的跌幅。上周，因全球最大的两个经济体之间发生争端，股市遭遇连续两日狂跌。《华尔街日报》25日晚报道说，中国与美国开始进行谈判，令市场有关贸易摩擦的担忧得到缓解。在这波反弹行情中，金融股和科技股领涨。
据美国《华尔街日报》网站3月27日报道，全球股市26日的涨势得以延续到27日，亚太股市继续走高，美国市场预计也将进一步上涨。
报道称，继华尔街股市26日上涨3%之后，亚洲股市基准指数27日全线上涨。领头的是日本股市，日经指数收盘上涨2.7%，继续从上周五4.5%的跌幅中收复失地。
据路透社3月27日报道，中国股市上证综指27日反弹收升逾1%，终止此前连日跌势。分析师指出，受全球股市集体反弹影响，今日大盘跳空高开。上证综指收报3166.65点，涨幅1.05%。
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