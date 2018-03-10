照亮滨海湾2018”给狮城增添靓丽色彩

由新加坡市区重建局主办的第六届“照亮滨海湾2018”活动9日起在新加坡滨海湾拉开帷幕，灯饰作品将滨海湾妆点得更加靓丽。而巨型动物主题的充气城堡以及美食游戏活动，将丰富本地居民和游客的晚间生活。
来自加拿大、韩国、英国、匈牙利、波兰、西班牙等13个国家的艺术工作者，以及本地学生设计的22件灯饰作品，被装置在滨海湾周边，其中6件灯饰作品是由莱佛士高等教育学院、新加坡艺术学院以及南洋理工学院等新加坡本地院校的学生制作的。
市区重建局地方营造管理署长、照亮滨海湾节目总监陈裕锐说，滨海湾有摩天大楼和美丽的天际线，希望通过“照亮滨海湾”这一活动为新加坡这一地标增添活力。今年的活动特点是强调采用节能或再循环的材质，希望向参观者传达可持续发展的重要性。
泰国艺术工作团队Living Spirits此次带来的《生命力吊灯》，就是利用再循环的咖啡瓶组成。另外一些灯饰作品则强调互动性，会随着观众的不同反应呈现不同的变化。
本届活动分为四个活动区，包括去年底开幕的保诚滨海湾嘉年华以及新推出的“艺术动物园”，其余两个则是融合了美食和各种游戏的区域。活动将持续到4月1日。（新华社）
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