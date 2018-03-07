四成德国人使用共享经济服务 今年产值将突破240亿欧元

德媒称，审计事务所普华永道2月21日发布的一份调研报告显示，2017年，近四成德国人体验过共享经济服务。这项题为“共享经济：全新商业模式”的研究抽样调查了比利时、荷兰、奥地利、瑞士、土耳其、德国的4500名消费者，其中大约2000名为德国人。报告指出，这六国中，德国的共享经济市场规模最大，产值超过了200亿欧元。
据德国之声电台网站3月4日报道，调研结果显示，39%的德国消费者曾经在2017年使用过共享经济服务，40%的消费者表示计划在2018年体验。德国消费者在共享金融服务中的支出最多，人均达每年1229欧元；支出最少的领域则是影音娱乐共享，人均支出62欧元。而从人数上看，23%的受访者曾经体验过影音娱乐共享业务，使用过消费品共享以及住宿共享的人数比例则分别为20%和17%。
伴随数字化的推进，共享经济在全球各地方兴未艾。普华永道指出，2018年德国共享经济产值将突破240亿欧元。
普华永道分析师尼古拉斯·博伊廷指出，共享经济具备“颠覆性的力量”。他说，就像几年前的智能手机颠覆了家用相机与摄像机市场一样，共享经济也会对既有的以“拥有”为基础的市场造成颠覆，并以“临时性使用”的产品与服务取而代之。
在调查中，德国受访者也指出了共享经济的主要优势。50%的德国消费者认为，共享经济能够以更优惠的价格提供相同的服务；25%的人则认为，共享经济能够提供更为直接的人际互动；还有25%的人认为，共享经济更利于环保。
同时，受访者也注意到了共享经济的缺点，其中包括共享物品的损坏、质量缺陷以及安全问题等。
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