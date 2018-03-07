自拍容易让人“恨”自己的鼻子

美媒称，自拍使面部变形，使人恨自己的鼻子。
据美国沃克斯网站3月1日报道，随着智能手机激增，自拍开始流行起来。这些迷你作品已成为人们在网络上用于交换的“货币”。它们也日益成为人们看待自身及自身缺陷的途径。
然而，整形医生警告说，人们有时在自拍中看到的情况并不真实。这是《美国医学会杂志·面部整形外科学卷》月刊1日发表的一篇研究报告得出的结论。
拉特格斯大学面部整形外科医生鲍里斯·帕斯霍韦尔说，一些患者到他的诊所要求做鼻部整形，因为觉得自己的鼻子在自拍中显得太大。美国面部整形和整形外科学会也注意到这种趋势。2017年的一项调查显示，有55%的面部整形医生称，患者希望通过手术使自己在自拍中显得更好看，2016年这一比例仅为13%。
帕斯霍韦尔马上意识到这些自拍引来的鼻部整形请求到底是怎么回事。他说：“我会说，你的鼻子看起来不大，但当镜头离脸很近的时候就会变形。”
报道称，为了证明这一点，帕斯霍韦尔和研究报告的其他作者利用一种数学模型来量化自拍导致面部变形的程度，该模型将面部与镜头的距离如何改变自拍照片中的五官纳入了考虑范畴。
他们发现，当镜头离脸很近的时候——约12英寸（约合30厘米）——鼻子与其他五官相比就会大出30%。
报道称，发生这种扭曲的原因很简单：关键在于视角，以及人们眼中的事物如何因人们与该事物的距离而改变。比如，当你站在一座大楼前，大楼就显得大，因为它离你很近，而周围的背景建筑就会显得小。如果后退1英里（1英里约合1.6公里），你面前的所有建筑看起来就差不多大了。
帕斯霍韦尔说，你在照片中的脸也是同样的情况。当镜头离脸很近的时候，鼻子相对于其他五官更靠近镜头，因此会显得大。但是，当你和镜头保持一段距离，鼻子和其他五官与镜头的距离大致相同，你的鼻子看起来也就更符合比例了。
帕斯霍韦尔说：“如果所有照片都是近距离拍摄的，你看待自己的方式就会扭曲。”
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