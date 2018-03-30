中国云计算企业提速“走出去”

随着在印度孟买的可用区落地，腾讯云新一轮的“全球布局”战略日前顺利收官。自3月26日以来，腾讯云接连在香港、美国和印度增设四个国际数据中心，服务面向全球用户开放。
近年来，中国云计算企业纷纷投身海外，产业“走出去”步伐明显提速。
今年3月，阿里云的印度尼西亚大区开服仪式举行，阿里云正式成为在印尼运营的第一家国际公共云服务商。这是阿里云在全球开放服务的第18朵“云”，同时也是亚洲最大的云计算平台。
2014年起，阿里云和腾讯云先后在香港开服。随后，北美、欧洲、东南亚、中东等地区也陆续出现了“中国云”的身影，中国云计算产业的表现在世界舞台上日渐亮眼。
“相比一些西方国家，中国消费者接受新技术的速度更快，高校科研正与产业深度结合，企业也在深度参与经济社会数字化转型。”阿里云总裁胡晓明认为，中国云计算企业赶上了一个“最好的时代”，得以将技术快速转化为产能。这也是中国云计算企业能够快速拥抱世界的重要原因。
在海外布局的道路上，腾讯云也一直尝试利用强大的云计算能力为海外企业赋能。腾讯公司副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏表示，全球化是腾讯云非常重要的战略部署，我们希望基于全球化的优质云计算基础设施，向全球产业输送腾讯云优势的技术能力以及深耕于行业场景的解决方案，帮助各行各业降低成本并提升效率。
记者了解到，按照计划，腾讯云还将在泰国、俄罗斯、日本等地开放数据中心，此举也将让全球更多企业感受到“中国云”的技术能力。
尽管在短期内全球云计算市场“一家独大”的格局难以撼动，但市场份额的变化已经让领跑企业感受到来自中国同行的压力。根据全球市场份额，亚马逊AWS、微软AZURE以及阿里云Alibabacloud已被并称为“3A”。在不久的将来，云计算这个世界舞台上的“中国声音”将愈发洪亮。（新华社）
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