女子悬赏100万韩元找柯基 发现已被邻居大叔吃掉

最近，一条关于宠物犬的新闻让很多韩国人气愤不已。据报道，上个月初，家住韩国京畿道平泽市的女子A某不慎将自家柯基弄丢，她打出横幅并悬赏100万韩元（约合人民币5900元）欲将爱犬寻回。不料，苦等一个多月后，却听说柯基已被人吃掉。警方调查后发现，作案嫌疑人是邻家一位64岁的大叔。
据韩联社等报道，女事主A某今年30岁，上个月4号，家里2岁的威尔士柯基犬走失后，她就四处张贴横幅和悬赏公告，开始寻找爱犬。
最近，有市民向她透露了一个惊人的消息，“横幅上那条狗，好像被谁抓去吃了。”焦急的她听后立即报了警。
结果，警察调查后发现，邻居一位年纪较大的男子有作案嫌疑。而他本人也交代称，“当时狗在院子里叫得很吵，我就扔石头把它打晕，又用电线把它勒死了。”他还强调，“狗肉做好之后，我没动，都分给别人吃了。”
警方表示，将以涉嫌损坏财产为由对该男子进行立案调查。考虑到杀死宠物犬的方法残忍，警方还计划追加涉嫌违反动物保护法的罪名。
相关新闻一经报道，立即登上了韩网热搜。许多网友留言，怒斥男事主的做法“惨无人道”。有人说，“杀死狗狗已经够残忍了，居然还分给别人吃。必须严惩！”还有人说，对付这种疯子，现有的动物保护法太宽容了，应该修改法律，好好治治他们。
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