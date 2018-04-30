国际油价年底或重返100美元 石油供应增幅变慢

俄媒称，据国际能源署评估，2017年全球石油需求增长了1.6%，相当于近10年来增幅均值的两倍。受益于世界经济增长的提速、交通运输的发展，2018年末，全球日均石油消费量或将增加150万桶。
据俄新社报道，与此同时，石油供应增幅则缓慢得多。这要归功于石油输出国组织（欧佩克）成员国以及非欧佩克产油国对2016年末所达成的联合减产协议的大力落实，日均减产180万桶。
报道称，如此一来，石油供应过剩局面正在逐渐但不可逆地扭转。委内瑞拉、叙利亚、也门及非洲的政治动荡也导致开采量进一步下滑。国际能源署认为，全球石油供需或将在5月实现持平。今夏，石油市场便可能出现供不应求。
报道称，美国页岩油开采无法改变上述趋势，因为美国新增产量会被国内市场日益增长的需求所消化。尽管在石油减产协议实施期间，美国的开采量增加了18%，已超过沙特，但它的商业原油库存却出现下降。
国际能源署推测，欧佩克将不得不在2019年重议减产协定，避免国际市场出现原油短缺。然而，那些参与协议的产油国，反而不着急了。
20日，俄能源部长亚历山大·诺瓦克出席在沙特举行的欧佩克/非欧佩克监督委员会例会，呼吁与会同仁在各类有效性评估方案出台之前，暂时不要改变开采配额。
报道称，美国业内分析师预期，油价近期将达每桶80美元甚至更高。
为此，欧佩克国家决心“不负众望”。沙特代表在4月的欧佩克/非欧佩克峰会的非正式场合中提到，必须让油价重新站上每桶100美元高位。对利雅得而言，这很有必要：首先，它需要弥补预算赤字，赤字在2017年高达数百亿美元；其次，国有石油公司沙特阿美公司正在计划上市，油价越高，其股价亦将水涨船高，无疑能赚得盆满钵满。
报道称，每桶100美元相当于当前价格上涨三分之一，而此前实现三分之一的涨幅花了7个月时间。所以，在2018年岁末时，我们完全可能看到国际油价变成三位数。
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