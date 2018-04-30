马来西亚大选进入竞选期 92岁前总理对决纳吉布

28号，第十四届马来西亚大选迎来提名日。马来西亚现任总理纳吉与前总理马哈蒂尔分别获得各自选区提名，大选竞选期随之拉开帷幕。
从4月7号纳吉宣布解散国会起，执政联盟“国民阵线”与在野党“希望联盟”之间的选战竞争即日趋白热化。
28号一早，马来西亚警方在各热点选区严阵以待，各政党领袖也纷纷返回各自选区，以确保顺利提名。其中，作为执政联盟“国民阵线”领袖，马来西亚总理纳吉在其家乡北根获得国会议员竞选提名；而作为在野党“希望联盟”领袖，现年92岁的马来西亚前总理马哈蒂尔则前往兰卡威选区获得提名。
分析认为，本次大选成为新老两代总理的对决，也将是马来西亚历史上最激烈的一次大选。
根据马来西亚选举委员会公布的信息，从4月28号提名日起至5月8号为大选竞选期，总计11天。大选投票日定为5月9号。本次大选共有约1494万选民登记。
马来西亚国会是国家最高立法机构，由上议院和下议院组成。下议院议席共222个，每届议员任期5年，由大选选举产生，获得下议院多数席位政党即可组阁。本次大选除了改选222个国会下议院议席外，还将有505个州议席改选。
现任总理纳吉与前总理马哈蒂尔分别率领朝野两个不同阵营参加大选，这是第十四届马来西亚大选的最大看点，同时也将使选战变得异常激烈。
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