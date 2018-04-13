新加坡十万灯柱将装上刷脸装置 中国公司看到机会

新加坡讯，路透社报道说，不是太远的将来，新加坡的多达十万灯柱上将装上摄影机，这样当局就可以在全岛对路人刷脸。
这项计划已经引起安全专家和人权组织的担心，但政府表示，全岛刷脸系统将用来进行人群管理，并支持反恐运作。
新加坡政府科技局（GovTech）负责这项名为“灯柱即平台”（Lamppost-as-a-Platform，LaaP）的先导性项目，将从明年其运作。当局也请有兴趣提供这项技术的公司前来竞标。
新加坡科技局发言人说，作为LaaP试验计划的一部分，当局正在测试各种类型的灯柱传感器，其中包括可以支持后端脸部识别能力的摄影机。
“这些能力可以用于人群分析，并支援恐怖事件的调查。”
新加坡说，这项计划也是“智慧国”计划的一部分，也就是利用先进科技来改善人民的生活，并承诺会注意隐私问题。
监控装置在很多城市很平常，如伦敦和纽约。但是，专家指出，新加坡不会仅限于此，会使用更先进的脸部识别技术。
这样的技术在中国城市并不鲜见，例如北京和上海。
路透社说，新加坡一些官员对隐私担忧则显得低调。
上个星期，新加坡总理李显龙说，“智慧国”项目旨在改善人民的生活，不是要用霸道的方式来行事。
新加坡科技局发言人说，保护个人资料和隐私，是这个项目中需要的重要考量。
政府也希望在灯柱上安装其他的传感器来监测空气质量和水位，统计公共场所的电动滑板车，并收集流量数据以辅助城市和交通规划。
科技局并没有说先导计划会使用多少个灯柱，但是，新加坡一名民防部队前主管去年说，新加坡的目标是将11万根灯柱纳入传感器网络。
路透社说，美国一个人权组织在回应路透社置评要求时，呼吁新加坡不要采用刷脸监控技术。
路透社说，新加坡国会内唯一的反对党工人党拒绝置评。
中国技术
中国一家科技公司“依图”最近在新加坡开设了分公司。该公司在受访时告诉路透社，希望成为灯柱刷脸项目的伙伴。
依图今年在新加坡开始进行销售和市场运作，并计划在新加坡建立一个研发枢纽。
依图说，该公司的刷脸平台可以在3秒内，识别18亿张面孔。新加坡只有560万人口。
依图东南亚和港澳总经理王琪说：“我们在新加坡看到巨大的潜力，他们对人工智能革命做好的准备。”
他说，公司正在讨论争取成为伙伴。
新加坡的一家名为Xjera Labs的公司说，他们也在争取成为伙伴。
公司一名创办人说，我们的竞争范围包括大部分与视频分析相关的组件，例如面部识别，人群监控和人员属性检测。
在北京和香港的脸部识别软件公司商汤科技发言人说，他们正在探讨有关情况，拒绝作进一步置评。
新加坡的淡马锡控股和阿里巴巴等星期一为中国人工智能起步公司商汤科技注资6亿美元。
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