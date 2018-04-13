为了加速新加坡实现“智慧国”，李显龙到上海参观了这家科技公司

4月8日，新加坡总理李显龙赴华进行为期五天的工作访问。4月11日，李显龙到访上海，在上海他只参观了一家科技公司——远景，并与远景CEO张雷进行了深入的交流。
参观结束后，李显龙在Facebook上发文感叹：人工智能，物联网，大数据正在成为实现能源智能化的重要技术。远景正在创造一个开放的智能物联网平台，连接与协同不同领域的系统、设备与技术，不仅实现对能源系统的实时监控与调节，更能推动新能源的使用和效能。在新加坡，我们正在设计一个完全开放的电力市场去推动电力销售的竞争和创新，我们可以向中国学习，使用智能物联网系统去提高能源创新和效率，建设一个可持续的未来。远景的这些创新理念与技术，我们新加坡在建设‘智慧国（Smart Nation）’的过程中可以学习借鉴与采用。
不难发现，“Smart Nation”这个概念，不论在李显龙的Facebook或是其它社交媒体上，出现频率极高。而这，也许就是他的“上海行”单单选择到访远景的原因。
从2014到2025，新加坡的“智慧国度”计划特别在哪里？
对2018年来说，“智慧城市”已经不是什么新鲜事物。但当2006年，新加坡政府提出“智慧国度2015(iN2015)”计划时，却是极具前瞻性的。新加坡想通过“智慧国家”规划建设成一个有经济竞争力且宜居的全球性城市。利用数字技术建设城市，改善居民生活，让公民通过良好的工作和机会实现自己的愿望，鼓励企业创新和发展。
经过多年的不断创新发展，新加坡的信息技术发展和应用已经处于世界领先地位，在城市交通、基础建设、医疗服务、公共服务、教育学习等方面取得了巨大的成就。在大数据、云计算、物联网的驱动下，新加坡整体的产力和效率大大提高。如今，新加坡在多个领域都已经实现了自动化与智能化。交通领域有智能交通系统；医疗领域有综合医疗信息平台；教育领域有“未来学校计划”等等。
2014年，新加坡推出了“智慧国家2025”战略规划，要实现的就是将这些已经建成但孤立运行的自动化系统互相融合、互相配合，打通信息孤岛，实现数据采集和决策共享。
智慧能源——实现全面智慧国度的最佳入口
对于能源开发与有效利用，受到国土面积与自然资源局限的新加坡并不陌生。新加坡的能效利用最大化体现在方方面面。废水利用，净化后的废水可以满足国家15%的用水量；垃圾处理，垃圾焚化发电既转化成了能源也使垃圾体积减少了90%；鼓励绿色建筑，60%的建筑垃圾实现循环利用；限制汽车数量，利用“拥车证”制度和高额的关税将汽车增长率限制在最低；强制性能源标签计划，进一步管制家用电器的节能效率。看起来已经把能源利用做到极致的新加坡，下一步还需要做什么？
一是协同。智慧城市有多种不同的维度，而能源是非常重要的切入口，能以点带面带动其它领域的智能化，更好的体现协同效应，并创造更大的商业价值。而这种协同的前提是，需要有一个平台将发、输、配、用、储等环节打通与智能协调，并基于这个平台针对不同的场景开发智能化应用。而远景的智能物联网平台EnOS™为这样的需求提供了一种更好的可能性。目前EnOS™连接和管理全球超过100GW的能源终端，包括数以亿计的太阳能板、风机、储能、用电终端，能让各类能源设备协同运行。从点到面，去推动家庭、楼宇、交通、医疗、安全、园区管理，从而推进智慧城市真正落地。
远景和新加坡跨国公司吉宝集团旗下的吉宝城镇化方案（Keppel Urban Solutions)Keppel Urban Solutions正在进行这样的尝试。Keppel Urban Solutions是Keppel Corporation Limited（吉宝企业有限公司）旗下全资子公司，拥有大量工厂、楼宇、商场等资产，主要面向城市建设提供可持续解决方案。Keppel Urban Solutions 利用远景在物联网 (IoT) 方面的技术与专长，以及其由能源解决方案与服务组成的全球生态系统，来推动发展自身面向综合城市开发与运营的业务及服务。EnOS™智能物联网平台为其提供智慧能源、智慧家庭、智能楼宇、智慧交通、智慧城市等解决方案，帮助Keppel运营旗下能源资产，达到降本增效。
除了协同，继续增加可再生能源接入比例同样是打造一个以人为本的智慧国度的必备条件。
远景正与新加坡太阳能开发商Sunseap Group共同开发物联网平台，优化Sunseap目前及未来的集中式与分布式光伏电站的开发、运维管理及光功率预测。不仅如此，为了更好的解决可再生能源发电的波动性，EnOS™平台正在连接协同Sunseap光伏发电站以及新加坡超过350栋建筑的备用发电机数据，通过先进的控制、计量、通信等技术聚合楼宇储能系统、家庭储能设备、电动汽车等不同类型的分布式电源，形成一个个“虚拟电厂”。结合远景“孔明”精度高达90%的光功率预测软件，实现多个分布式能源的协调优化运行，有效降低可再生能源波动性，将更多的分布式发电接入大电网体系，同时优化资源利用，提高电网可靠性。
来到新加坡，远景想拥抱的却不仅仅是新加坡
作为全球数字能源技术领军企业，远景有着10年以上能源与数字科技行业经验和技术沉淀。远景来到新加坡，希望通过智能物联网平台，为新加坡“智慧国家2015”计划提供数字化基础。
今年1月，远景在新加坡建立了自己的数字能源中心，正展开针对物联网、大数据、人工智能、智慧城市场景使能等方向的技术探索，未来该中心的研发团队规模将扩大到200人以上。远景也正与新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学等一流科研机构展开深度合作。而远景CEO张雷也曾表示：“远景不仅将为新加坡“智慧国度”战略提供数字化基础，吸引全球物联网创新企业，更要基于平台为新加坡培育智慧创新生态，帮助新加坡“智慧国度”战略，从项目变为产品，从计划变为现实。”
对远景来说，当这个智慧国度产品打造完毕后，要将其推向全球市场。如今，远景正与新加坡跨国公司吉宝集团旗下的吉宝城镇化方案（Keppel Urban Solutions)携手为其位于越南胡志明市的 Saigon Sports City大型综合城市化项目，提供从战略规划到实施的解决方案与服务：覆盖清洁能源发电、智慧能源管理、工业能效优化等多个维度，力图打造一个真正以人为本、技术驱动、可持续的智慧城市标杆。这一合作也成为了新加坡领军企业与中国创新公司联合带领“智慧国度”战略成果走向世界的典范。而与星桥腾飞集团、Sunseap等公司的合作，也已经扩大至中国大陆和东南亚等地。
对新加坡来说，要实现智慧国度战略，也许还有不短的路要走。而远景来到新加坡的一小步，却是一家科技公司力图推动智慧物联时代加快到来的开始。（商业周刊）
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