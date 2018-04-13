日政府欢迎美国重入TPP 特朗普却将枪口转向日本

美国总统特朗普刚上任就宣布退出TPP，近日又称有意重新加入TPP。对于美国这一转变，日本政府表示欢迎。然而特朗普随后又发推称，只有在获得更多实际利益的情况下，他才会考虑加入TPP，并称“日本已经在贸易上严重打击我们好多年！”
据《华尔街日报》报道，美国总统特朗普当地时间周四（12日）对议员表示，他已指派白宫首席经济顾问库德洛和美国贸易代表莱特希泽，研判美国是否应重新加入跨太平洋伙伴关系协议（TPP）。
日本内阁官房长官菅义伟当地时间周五（13日）表示，日本对特朗普有意重新加入TPP的言论表示欢迎，并认为这体现出特朗普对TPP重要性和有利效应的认可。
然而，特朗普随后发布的推文却再次为此事平添不确定性。特朗普13日发推称，“只有在这份协议比奥巴马时期‘本质上好得多’的情况下，我们才可能加入。我们已经与TPP11个成员国中的6个签署双边协议，并且正在和其中最重要的一个国家——日本努力达成协议，日本已经在贸易上严重打击我们很多年了！”
报道称，日本一直拒绝与美国进行双边贸易谈判。此前路透社报道称，日本副首相麻生太郎3月29日排除了与美国就双边贸易协议举行会谈的可能性，他强调这样的协议对日本没有好处。麻生表示，日本不应加入双边自贸协定（FTA）谈判来换取豁免钢铝关税，“当两个国家谈判时，强者恒强，只会给日本带来不必要的痛苦。”
菅义伟也提醒称，关于美国重新加入TPP的任何谈判都可能面临挑战，因为11个签署国可能并不愿再与美国重启此前相关问题的谈判。菅义伟称，TPP协议就像“易碎的玻璃”，“要把一部分提出来重新谈判，将会非常困难。”
此前，日本首相安倍晋三在与特朗普会晤时，一直倡导美国重新加入TPP，而下周安倍访美，双方将再次举行会晤。菅义伟称，日方“将再次说明，TPP将会为美国经济和就业带来助益。”
去年1月23日，特朗普上任一周便签署行政命令，正式宣布美国退出TPP。当时他说，退出TPP对于美国工人来说是件“大好事”。白宫发言人斯派塞当天在例行新闻发布会上表示，签署这一行政命令标志着美国贸易政策进入新的时期，特朗普政府未来将与美国盟友及其他国家发掘双边贸易机会。
美国退出TPP后，以日本为首的剩余11个亚太国家今年3月初在智利圣地亚哥签署“瘦身版”的TPP，名为跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。除日本外，另外10个国家是澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。
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