北京再出手反击 对美国橡胶产品课税 欧盟新加坡陪绑

中国决定对美国进口的卤化丁基橡胶产品课税，因为中国自去年8月开始的双反调查，裁定美国卤化丁基橡胶产品存有倾销问题。欧盟与新加坡同类产品都连带被课税。课税从明天生效。
据路透社今天报道，中国商务部周四公告称，初步裁定原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶存在倾销，国内卤化丁基橡胶产业受到了实质损害，并决定对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶产品实施保证金形式的临时反倾销措施。
商务部网站刊登公告称，根据裁定，自2018年4月20日起，进口经营者在进口原产于美国、欧盟和新加坡的卤化丁基橡胶时，应依据裁定所确定的各公司倾销幅度（26.0%-66.5%）向中华人民共和国海关提供相应的保证金。
公告称，应国内卤化丁基橡胶产业申请，商务部于2017年8月30日发布公告，决定对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查。
报道指中国商务部网站曾刊登公告称，于2017年8月14日收到浙江信汇新材料股份有限公司和盘锦和运新材料有限公司代表国内卤化丁基橡胶产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶进行反倾销调查。
根据申请人提供的证据和商务部的初步审查，申请人的卤化丁基橡胶产量在2014年、2015年和2016年占同期中国同类产品总产量的比例均超过50%，符合《中华人民共和国反倾销条例》第十一条和第十三条有关国内产业提出反倾销调查申请的规定。
申请书主张，原产于美国、欧盟和新加坡的卤化丁基橡胶以低于正常价值的价格向中国出口销售。
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