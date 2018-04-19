新加坡国立大学“封杀”现金踢到铁板 学生小贩齐吐槽 你知道为什么吗？

新加坡国立大学希望在下个学年内成为完全彻底的无现金校园，所有的校园食阁和商店只接受各种电子付款，独独不接受现金。新加坡国大的下个学年是从今年8月到明年5月，这意味着最晚明年5月，该校将无法使用“真金白银”的、新加坡财政部长们签发的现钞！
校方是在4月16日通过电子邮件通知学生和学校员工这项决定的。
但是，这项决定很快就踢到铁板了，而且在学生中引起各种的担忧。有两组学生在网上发起联署请愿，反对校方这项决定。
联署请愿发起国大生魏愫萱表示：“我们很了解现在新加坡要迈向智慧国，但是速度也太快了，那些没有户口的人可能会被排除掉，他们会怎样保护我们的交易资料，我认为我们应该和学校有更多对话。”
另一名发起网上请愿的Andrew Lee写道，虽然他认同无现金交易可提供的便利，但觉得完全无现金交易不具包容性，应同时保留现金付款的选择。
他也表示，校园的无线网络有时不稳定，必须先解决这方面的问题，才能全面推行完全无现金。他同时也关注个人交易的数据是否获保障，以及校方是否征询餐饮业者的意见。
针对媒体的询问，新加坡国立大学发言人保证，无现金校园将分段实施，会给大家足够的时间来熟悉各种无现金支付选项。
不过，国大没有特别说明转变为无现金校园的时间表。
去年，国大在其各个食阁内推行各种无现金支付选择，这些无现金方案包括星展的PayLah!、信用卡、NETS、华侨银行的Pay Anyone、大华银行的Mighty等，以及苹果支付和三星支付等。
为了鼓励使用无现金支付，校方和NETS合作，在所有校园餐厅或食阁每次使用NETS付款超过1.50新元，就给予0.50新元的返现，推广其从4月1日到5月31日。
国大说，这项举措开始实施以来，餐厅食阁超过六成的交易属无现金交易。预计EZlink和FlashPay卡6月推出后，无现金付款的使用率会提高。
发言人指出，学校正在逐步推行无现金校园的概念，这同新加坡全国进入无现金社会的做法相符合，
国大在那封推广无现金校园的内部电邮中说，无现金校园也可以推广其他服务，如在教室或办公室预定食物，或者将食物送到校园任何一个地点。
学生吐槽，小贩吐槽
对于校方的这些说辞，国大的学生们则表示不满。除了上述请愿信外，学生们更是向记者吐槽。
新传媒集团属下的《今日报》记者，深入国大校园餐厅采访学生。该报记者说，大多数受访学生对这个概念并不买账，认为学校难以消灭现金。
一名不愿透露姓名的商科二年级女生说：“我感到很混乱”，“当我们排队买食物时，你看到每个人都在尝试打开付款应用，有时候你必须等人在研究如何付款，或者询问商贩是不是已经收到付款了。”
另一名商科一年级学生说，有时候等前面的人付款可以等1-2分钟，尤其在用餐高峰，可想而知。
记者还采访了小贩。
一名40岁经营西餐摊档的小贩说，无现金付款要查看付款是否成功，会浪费很多时间。而且小贩要付款给供应商，手上没有现金也很麻烦。
《今日报》引述国大回应说，正在努力改善技术基础设施，来支持无现金支付。发言人也重申，欢迎各方的反馈以改善用户体验，也会继续与学生交流意见。
其他大学包容现金
同时，新加坡的其他高等学府则对现金采取包容的态度，他们无意在校园彻底封杀现金。
新加坡科技与设计大学表示，目前并没有实行完全无现金的计划，虽然学校也有无现金支付的设施。学校的餐饮场所，可以接受无现金支付，也可以使用现金支付。
新加坡管理学院，和新跃社会科学大学同属一处，也表示无计划在校园封杀现金。
新加坡管理大学表示，没有要求校园的餐饮场所或零售店实行完全无现金。校方指出，实际上校园内所有商家都已经提供了无现金支付选择，但现金也是接受的。
南洋理工大学发言人说，今年1月宣布的智慧校园计划，鼓励和推广更多的无现金支付转账，目前校园内90%以上的餐厅和商家接受无现金支付，但也接受现金和信用卡支付。
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