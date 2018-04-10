2017亚洲竞争力报告出炉：新加坡居首 大陆仍不敌“亚洲四小龙”

正在海南省博鳌镇举行的博鳌亚洲论坛昨日（4月8日）发布了《亚洲竞争力2018年度报告》，新加坡排名第一，而中国大陆在亚洲的影响力仍不敌“亚洲四小龙”（新加坡、香港、韩国和台湾）排在第九位。
排名前十名分别是：新加坡、香港、韩国、台湾、澳大利亚、以色列、日本、新西兰、中国、巴林。新加坡首当其冲，夺得榜首。
报告指出，在分项排名中，中国、香港、科威特、卡塔尔、新加坡列整体经济活力排名前5位；台湾、韩国、新加坡、以色列、新西兰在人力资本和创新能力排名上领先。
这是在每年博鳌论坛上都会发布的《亚洲经济一体化报告》、《新兴经济体报告》、《亚洲竞争力2017年度报告》，共3份报告。
今年的报告指出，虽然过去一年亚洲贸易出现好转，但在一体化进程与金融稳定等方面却面临极大挑战，距离亚洲黄金时代，还比较遥远，强调要完成 RCEP（区域全面经济伙伴关系协定Regional Comprehensive Economic Partnership） 谈判，扭转逆全球化趋势，并在预测今年以 E11（指二十国集团中的11个新兴经济体，即阿根廷、巴西、中国、印度、印度尼西亚、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非和土耳其) 为代表的新兴经济体经济增长速度为 5.1%。
报告并比较 E11 与 G7（现代世界主要先进国家所组成之政府首脑会议性质的国际组织，目前成员包括美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利及日本），指两者的经济增长均提速，“但近两年前者对后者的增速差距不断拉大”，且E11高于G7，“对世界经济加速回暖的拉动作用更加显著”，并认为，新兴市场在就业市场总体稳定之下，通胀压力缓解，国际贸易强劲复苏，金融市场总体保持稳健，但外债则持续攀升、国际直接投资增长乏力。
不过，在美国为主的保护主义兴起之下，E11国与发达经济体之间的贸易和投资谈判进展缓慢。
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