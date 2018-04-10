中美摩擦让东南亚喜忧参半

日媒称，越来越多观点担心，中美贸易摩擦将对以两国为主要出口目的地的东南亚和大洋洲经济造成明显影响。另一方面，有观点认为作为投资和销售的代替目的地，东南亚的存在感将提升，当地企业正在关注事态发展。
据《日本经济新闻》网站4月9日报道，在美国宣布对约1300项中国进口产品加征关税的4月4日，新加坡大型电子、机械企业“创业公司”的股价下跌近5%。该公司由电子和精密机械出口拉动实现高增长，是新加坡的代表性企业，对于向中国客户企业等交付的产品可能减少的担忧出现加强。
报道称，东盟一直利用较为廉价的劳动力向中美出口零部件、原材料和最终产品，如果贸易摩擦导致中美生产减少，将对东南亚产生巨大影响。
另一方面，有观点认为如果中国企业因厌恶高关税而转向开拓美国以外市场，将有利于在地理上较近的东南亚。如果部分投资转向东南亚，来自中国的直接投资将增加。上述观点认为，这种趋势将出现加速。
一名马来西亚的日资原材料厂商高管表示，“（将生产基地分散到亚洲各国的）‘中国+1’趋势将加速”。
报道称，中国宣布针对美国葡萄酒和牛肉等产品启动针对性关税措施，以农产品等为主的澳大利亚产业界期待这将成为利好因素，增加本国的出口。
澳大利亚葡萄酒酿造商联盟（WFA）的代表托尼·巴塔里尼（音）4月5日表示，“澳大利亚为满足中国葡萄酒市场的需求，正在扩大出口”。尽管其同时指出，“长期来看，没有人会从贸易战争中获得利益”，但其同时对澳大利亚产品显示出自信。
巴塔里尼表示，截至2017年，澳大利亚对华出口葡萄酒接近10亿澳元，以年均4成以上的速度增长。
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