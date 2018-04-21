朝鲜宣布中止核试验与洲际弹道导弹发射试验

据朝中社21日报道，20日召开的朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议决定，从2018年4月21日起朝鲜将中止核试验与洲际弹道导弹发射试验。
报道说，当天会议上通过的多项决议内容还包括：为保证中止核试验的透明性，朝鲜将废弃北部核试验场。决议还说，中止核试验是为实现世界核裁军而进行的重要步骤，朝鲜将会加入到全面中止核试验的国际目标和努力中去。
决议说，在未受到核威胁或核挑衅的情况下，朝鲜绝不会使用核武器，朝鲜在任何情况下都不会转移核武器与核技术。
会议还决定，要对朝鲜的人力物力资源进行总动员，集中全力投入到发展社会主义经济和提高人民生活水平的斗争中。而为了能够为社会主义经济建设创设有利的国际环境､为维护朝鲜半岛和世界和平与稳定，朝鲜将积极与周边国家以及国际社会进行密切联系与对话。
报道说，当天的会议还就发展教育科学事业作出相关决议，并进行了包括补选金正阁为朝鲜劳动党中央委员会政治局委员等在内的人事任免。
报道说，朝鲜最高领导人金正恩出席当天的会议并作报告。他表示，核武器及运输打击手段的开发事业都已科学进行，在实现核武器兵器化已经得到验证的条件下，“现在对我们来说已经不再需要任何核试验和中远程及洲际弹道导弹发射试验。为此北部核试验场也完成了自己的使命”。
金正恩还表示，朝鲜劳动党中央2013年提出的关于经济建设与核武力建设并进的战略路线的各项历史任务已圆满完成，并提出了当下全党全国要集中一切力量进行社会主义经济建设的战略路线。金正恩还强调，为切实贯彻落实党提出的新的革命路线，就要重视和发展科学和教育工作。(完)
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