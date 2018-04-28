中美贸易战问题不大 新加坡经济将继续增长，前景喜人

虽然中美贸易战阴云笼罩，但新加坡央行认为，今年新加坡的经济将保持积极态势，也将继续由贸易相关行业以及现代服务业推动。
新加坡金融管理局在一份长达117页的报告中指出，新加坡的“数字活动”的大量增加。数字活动将日益成为新加坡现代服务业的“重要增长引擎”。同时，企业也大量投资数字化，产生了积极的溢出效应，对一些领域带来很好的影响，如资讯与通信技术及专业服务。
但与此同时，一些内需导向型活动，如零售和饮食销售，在今年初显得疲弱，但随着消费者情绪改观会逐步回暖。金管局预计，随着劳动力市场的改善，消费将会上升。
金融管理局在半年一度的《宏观经济报告》中指出，新加坡经济今年将持续取得稳健增长，增幅介于1.5%到3.5%。其中，全球电子业需求稳定，将刺激贸易增长。
另外，新加坡人消费能力增强，将刺激内需，因此整体经济将保持增长势头。
不过一些行业如海事及岸外工程则表现逊色。
同时，金管局指出，中美之间的贸易摩擦会对新加坡的经济展望带来“下行风险”，因为新加坡和中国之间有很强的工业连接，美国对中国产品加收关税，将对新加坡的国内生产总值带来相对较大的影响。
但是，金管局也评估，整体的影响是有限的，除非贸易争端更加激烈，溢出到新加坡的经济。
金管局认为，全球的最终需求预料在今年会稳定，家庭收入增加会转化为积极的消费和商业情绪。
全球的科技扩张预料还会继续，尽管步伐会比较节制。因此，贸易相关的行业应该会在年内未来的季度里扩张。
就业市场方面，主要增聘领域将来自金融保险与资讯通信业。当局预测，今年的居民薪金增幅将在3.5%左右，超过去年。
至于通货膨胀率，金管局表示，由于劳动市场持续改善，核心通胀率将上升至1%到2%。但整体通胀率将因私人交通成本下滑、全球商品市场趋稳而走低，介于零到1%之间。
此外，面对物价上涨压力，金融管理局将让新元缓步升值。当局表示，在制定货币政策时已考虑中美贸易摩擦所带来的影响，因此将密切留意市场走势，必要时将做出调整
金管局说，过去两个季度，新加坡的经济在扩张的道路上依然稳健，贸易相关的行业随着IT 循环的持久上升而继续扩张。尤其是现代服务业在这个阶段中会继续稳定发展，这主要归因于金融服务业活动开支的增加，以及数字化努力。
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