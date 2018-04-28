韩朝首脑签署《板门店宣言》确认无核化目标

板门店4月27日电，韩国总统文在寅和朝鲜国务委员会委员长金正恩27日在板门店举行会晤并签署《板门店宣言》，宣布双方将为实现朝鲜半岛无核化和停和机制转换而努力。
首尔时间18时(新加坡时间17时)左右，板门店韩方一侧“和平之家”，文在寅与金正恩在会谈结束后签署《为实现半岛和平、繁荣和统一的板门店宣言》。两人在签字桌前笑容满面地拥抱庆祝，“和平之家”内响起热烈掌声。
文在寅说，“半岛将不会再有战争，新的和平一页已经开启”。金正恩表示，为让全民族在没有战争的土地上开启“幸福繁荣的新时代”，他与文在寅怀着“历史责任感和使命感”达成了共识。
宣言明确了实现朝鲜半岛无核化的共同目标。双方宣布，为在年内把朝鲜战争停战协定转换为和平协定、构建永久巩固的和平机制，将积极推动韩朝美三方会谈或韩朝美中四方会谈。
宣言承诺，韩朝双方将全面停止“敌对行为”，加强交流合作，在开城设立南北共同联络事务所、举行离散家属会面等活动。双方商定，文在寅将于今年秋天访朝。
当天上午，金正恩在板门店跨越军事分界线，与文在寅会面，成为自朝鲜战争结束以来首位踏上韩国土地的朝鲜最高领导人。在为期一天的会晤中，双方举行了多次会谈，植树留念，并共进晚餐，共话半岛和平与繁荣。
这是韩朝间第三次首脑会晤。2000年，韩国总统金大中访朝与朝鲜最高领导人金正日首次会晤，签署了《北南共同宣言》。2007年，韩国总统卢武铉访朝，与金正日签署了《北南关系发展与和平繁荣宣言》。
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