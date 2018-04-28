综述：东盟峰会聚焦区域和全球事务解决方案

第32届东盟峰会28日在新加坡正式开幕。新加坡总理李显龙27日晚在东盟峰会工作晚宴上致辞说，东盟领导人与会期间将讨论东盟内部及与外部伙伴相关的议题，共同推进东盟共同体三大支柱下各项倡议实施，共同努力实现“同一个愿景，同一个身份，同一个共同体”理念。
李显龙说，新加坡作为今年东盟轮值主席国提出“韧性”与“创新”两大主题，希望加强东盟各国共同应对恐怖主义､气候变化､网络安全等日益严重的跨境威胁的韧性，以及推动各国共同利用科技与创新促进经济增长和发展､提高人民生活水平。
东盟各国领导人27日晚联合发表一份关于有韧性和创新的东盟愿景文件，再次确认实现《东盟共同体愿景2025》《东盟一体化倡议第三份工作计划》和《东盟互联互通总体规划2025》等文件的承诺。
这份文件重申东盟在维护和平与安全､合作对抗恐怖主义和非传统威胁､推动经济一体化与开放性､加强东盟身份认同､实现可持续性与包容性发展等方面的共同愿景。东盟各国领导人还就引渡条约､空中与海上安全､冲突预防与解决､网络安全､贸易便利化､气候变化等议题达成一致。
本届东盟系列会议于25日拉开帷幕。25日至27日，东盟各国官员出席了东盟经济共同体理事会会议､东盟政治-安全共同体理事会会议和东盟外长会议等一系列会议。(新华社记者李晓渝)
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