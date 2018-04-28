李显龙：新加坡目前未接获举行特金会的要求

朝韩高峰会获得重大成果，并为美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩峰会打下基础。新加坡总理李显龙今天透露，特金会是否在新加坡举行，目前没有接获美国或朝鲜的正式要求。
朝鲜领导人金正恩跨越北纬38度线，和韩国总统文在寅签署《板门店宣言》，新加坡总理李显龙今天在第32届东盟峰会记者会指出，双方会谈有助缓解朝鲜半岛紧张局势。
第32届东盟峰会今天开幕，与会的东盟10国领袖及代表随后展开非正式峰会。
对于朝鲜半岛局势发展，李显龙下午在记者会中说，“文金会”对缓解朝鲜半岛紧张局势，及对区域和平稳定发展有贡献。区域国家也同意要继续努力，透过和平方式实现朝鲜半岛的无核化目标。
他表示，东盟欢迎“文金会”顺利举行，以及计划举行的“特金会”。
至于特朗普与金正恩是否会到新加坡展开会谈，李显龙指出，目前没有接获美国和朝鲜的正式要求。
李显龙在第32届东盟峰会开幕致词指出，东盟成员国要以东盟做为区域发展核心，进而拓展新的合作领域，持续在国际舞台发挥影响力。
他表示，东盟成员国家要进一步团结努力，因应各项挑战，才能强化东盟国家所代表的集体声音。并指出，美国与中国大陆之间的贸易争端，也让东盟感到忧虑。
在南海议题方面，李显龙认为，南海局势过去一年相对平静，东盟和中国大陆也就“南海共同行为宣言”取得若干进展，期盼早日订定行为准则。
新加坡今年是东盟轮值主席国，以“韧性团结‧创新求变”为主题，讨论东盟最优先的当务之急、以及目前面对挑战与机遇。
第32届东盟峰会昨晚先进行工作晚宴，东盟10国领袖及代表齐聚一堂，并发表联合声明，强调会支持建设韧性创新的东盟愿景，同时也要加强网络维安合作，共同发展智能网络城市。
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