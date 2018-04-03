特朗普就移民问题再批墨西哥 墨多名总统候选人强硬回击

法媒称，美国总统特朗普1日再次抨击墨西哥，认为它在阻止中美洲移民越过其边境方面“无所作为”，进而呼吁国会共和党人通过严格的移民法规。
据法新社4月1日报道，特朗普1日在推特上表示，“墨西哥在阻止人们通过其南部边境进入墨西哥、然后进入美国方面，即便不是无所作为，也是做得很少”。他说，“由于（民主党）可笑的相关法规，边防兵无权在边境正确地工作”。
他还补充说，“一些‘结队而行的人’来了”。这似乎是在回应“嗡嗡喂”新闻网站上的消息，因为就在他发推特前几分钟，福克斯新闻频道在该网站上提到大约有1500名来自危地马拉、萨尔瓦多和洪都拉斯的移民正在穿过墨西哥。福克斯新闻频道在推特上指出，“结队而行的移民正朝美国走来”。
报道称，这支队伍里的男人、女人和儿童3月25日从位于与危地马拉接壤的墨西哥城市塔帕丘拉出发，希望进入与墨西哥城市蒂华纳处于相同纬度的加州。3月31日夜里，他们穿越大约500公里，来到了墨西哥南部的瓦哈卡地区。一个志愿者组织将所有这些移民组织在一起行进，希望保护他们避开当局、黑帮和犯罪团伙的伤害。
特朗普还在推特上表示，共和党人“现在必须要让严格的法规得以通过”，而且墨西哥“必须终止毒品和移民流，否则我要阻断他们的财源，也就是北美自由贸易协定。需要建隔离墙！”
报道称，美国总统希望在与墨西哥的边境建起隔离墙，旨在阻止非法移民，这是他最主要且最受争议的竞选承诺之一。然而，在上月国会通过的预算中，特朗普没有争取到他所希望的为建墙筹措的款项。在许诺沿着整个边境建设隔离墙之后，特朗普如今强调，由于一些原因，其长度将明显缩短。
另据法新社4月1日报道，墨西哥主要总统候选人1日开始开展竞选活动，发誓将对特朗普采取更为强硬的立场，左翼领导人称他的国家已经沦为美国总统的“皮纳塔”（墨西哥人过圣诞节或生日时将玩具、糖果等礼物放在此种罐内，悬于天花板上，由蒙住眼的儿童用棒击破——本网注）。
就在墨西哥的总统候选人纷纷为将于7月1日举行的大选发表竞选活动启动演说时，特朗普通过推特指责墨西哥在阻止非法移民和打击毒品方面“无所作为”，并且再次发出将退出北美自由贸易协定的威胁。
报道称，在民调中领先的资深左翼人士安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔和他的保守派竞争对手里卡多·安纳亚都有力回击了这位美国总统，特朗普的反墨西哥言论以及坚称墨西哥应当为他计划修建的边界墙埋单的言论都令他在这里极不受欢迎。
洛佩斯·奥夫拉多尔在美国边境附近的华雷斯对欢呼的人群发表讲话说：“我们将会非常尊重美国政府，但是我们也将要求（美国）尊重墨西哥人。”“墨西哥及其人民都不会成为任何外国政府的皮纳塔。”
报道称，曾担任墨西哥城市长的洛佩斯·奥夫拉多尔重申了他对特朗普计划修建的边界墙的长期批评立场。他说：“希望所有人都能听到这句话：没有任何安全问题或是社会问题能够通过建墙来解决。”他指责特朗普“错误的外交政策”和“对墨西哥人的轻蔑态度”。
正在与执政党候选人何塞·安东尼奥·梅亚德激烈争夺第二名的安纳亚誓言将以“强硬和有尊严的姿态”回应特朗普，并且要求这位美国总统在美墨边境自己国家一边采取行动应对安全问题。他说：“正如美国担心非法移民一样，墨西哥也担心枪支走私问题。”他还补充说：“在我们国家，80%用来杀人的枪支来自美国。”他指的是自2006年以来墨西哥发生的一系列由贩毒集团引发的暴力事件，这些事件造成20多万人死亡。
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