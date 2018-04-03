服役40年！英国空军“狂风”攻击机将于2019年退役

英国《每日邮报》网站4月1日报道称，虽然每天仍战斗在对抗叙利亚“伊斯兰国”极端组织的前沿阵地，但标志性的“狂风”攻击机即将于明年初被停飞。
由于削减国防预算，所有36架“狂风”GR4战斗机将从皇家空军退役。这一战斗机原本打算服役直至F-35B隐身战斗机取代它，但预算压力迫使皇家空军提前将其停飞。
第一支即将被停飞的“狂风”战斗机部队——第12中队——两周前在英国皇家空军的马勒姆基地举行了解散阅兵式。
空军中校尼基·托马斯说：“中队的最后一次飞行仍是去执行作战任务将是非常令人痛心的，因为第12中队一直处于英国打击‘伊斯兰国’组织行动的最前沿。”
这次调整不会造成人员失业，飞行员将被调到其他中队。不过，由于预算问题，目前只有一个中队能够配备足够的F-35隐身战斗机。
英国皇家空军可能会获得另外48架F-35B隐身战机，但英国国家审计局表示武装部队装备计划难以负担。
英国国防协会的空军准将安德鲁·兰贝特说，由于“狂风”战斗机发挥着重要的作用，他们曾设法保留该战斗机。他还表示，他们不知道什么时候才能得到承诺的48架F-35B。
“这意味着，为了一支只有12架F-35B战斗机的飞行中队，我们要失去3个‘狂风’战斗机飞行中队。”
英国《明星日报》网站4月1日报道称，为削减国防成本，精打细算的公务员们已决定让具有标志性的“狂风”战斗轰炸机退役。其替代品是美国制造的F-35B战斗机，该战斗机将在海军新航母和陆上基地服役。
但是，只有12架F-35B战斗机被预订，这些战机仅够一个中队使用。虽然政府也表示可能会购买更多战机，但新机的销售需要等待。
官方称让“狂风”攻击机退役的行为是“可控的过渡”，而此时这些战机仍在叙利亚上空执行任务，以支援特种部队作战。
所有36架“狂风”GR4攻击机都将退役，届时英国皇家空军将启用新的F-35B战斗机，这些战机将在皇家海军新的“伊丽莎白女王”号航空母舰上服役，并于今年晚些时候开始在美国进行试验。
在第一次海湾战争中做出卓越贡献的“狂风”攻击机在飞行40年后终将从前线撤离。
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