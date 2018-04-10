美第二艘驱逐舰被曝赴地中海 配60枚战斧巡航导弹

叙利亚局势骤然紧张之际，美国被曝正加强在地中海的军事力量，俄罗斯方面则加紧应对。
据《华尔街日报》10日报道，美国国防部官员称，美国第二艘驱逐舰“波特”号可能于近几日抵达地中海。
“美国在地中海东部已有‘唐纳德·库克’号（USS Donald Cook）导弹驱逐舰，它可从那里参与对叙利亚的任何打击……第二艘，即‘波特’号驱逐舰（USS Porter）可能在未来几天抵达那里。”
此前，《华盛顿审察者报》援引五角大楼消息人士的话报道称，“唐纳德·库克”号驱逐舰9日已离开塞浦路斯港口，驶向叙利亚。消息指出，驱逐舰配备了60枚“战斧”巡航导弹。
去年4月，“波特”号驱逐舰曾参与美国对叙利亚的军事打击，当时，两艘美军舰船（另一艘为“罗斯”号）向叙利亚发射了59枚战斧式巡航导弹。按照美方说法，叙政府军此前曾发动一起化武袭击，因此采取行动摧毁叙利亚储存在此的化武库存。但叙政府对此予以否认。
本月7日，叙利亚东古塔地区杜马市发生疑似毒气攻击事件，美方再次指责是叙利亚政府军所为。叙利亚方面再次坚决否认，并指责西方和叙反对派造谣，目的是保护被围困的恐怖分子。
然而，特朗普9日晚在内阁会议上表示，将在24至48小时之内作出决定是否对叙利亚进行军事打击。在回答是否排除军事行动时，特朗普称：“不排除任何行动选项”。
与此同时，俄方也在加强应对。据俄罗斯卫星通讯社10日报道，土耳其报纸Hurriyet发布消息称，俄罗斯军机至少4次在位于地中海的美国“唐纳德·库克”号驱逐舰上空飞过。
据悉，美国军舰距离俄罗斯海军基地所在的叙利亚塔尔图斯市100公里。
4月8日，俄罗斯外交部在其官方网站发表声明称，以虚假理由对叙利亚进行军事干预可能导致“最严重后果”。
另据环球网报道，俄罗斯《观点报》10日在题为《‘化武歇斯底里’把世界置于俄美之间军事冲突的边缘》文章中称，西方国家威胁因叙利亚杜马市化武事件而对叙利亚实施军事打击，俄罗斯在陆、海、空三方面已经处于“战备”状态。
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