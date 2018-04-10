日国会通过旅游新法 外国游客每人将征收1000日元

据日媒报道，10日，日本《国际观光振兴法》在众院全体会议上以执政党等多数赞成获得通过，并成为了法律。据悉，该法规定了，自明年1月起，日本征收的国际观光旅客税用途等。
据报道，国际观光旅客税将对访日外国游客和出境的日本人，征收每人1000日元（约合人民币58.8元）的税费。至于用途，新法规定了“为实现舒适旅行而完善环境”、“提升体验型观光的满意度”和“加强有关日本魅力的宣传力度”等3个领域。
此外，在铁路等公共交通运营商的义务方面，还新增了完善Wi-Fi和建造西式洗手间的规定。新法还敦促引入电子结算系统，以及发行一定价格可自由搭乘的周游券。
据悉，新法实施日原定为4月1日，但由于受森友学园审批文件篡改问题等影响，导致国会审议推迟，参院把实施日改为“公布之日”，并重新发回众院进行了表决。日本政府最快将于月内正式公布并实施。
此外，日本政府提出了在东京奥运会和残奥会召开的2020年，使访日游客增至4000万人次、消费额达到8万亿日元的目标，政府将利用新税带来的财源，进一步吸引游客前往地方进行观光。
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