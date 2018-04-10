中国外储规模保持平稳 仍将受中美贸易摩擦影响

港媒称，中国的外汇储备上个月增加80亿美元，到3月底总值已达3.14万亿美元，但人们还是越来越担忧可能发生的贸易战或将减少外汇储备的最大来源——贸易顺差。
据香港《南华早报》网站4月8日报道，作为世界上规模最大的外汇储备，此次增长扭转了中国外汇储备今年2月减少270亿美元的下降势头，继续维持对外汇储备的稳定补充。外汇储备规模已经成为对中国经济信心的一个指标。
多年来，贸易顺差一直是外汇储备的最大来源。根据中国海关总署的数据，去年中国的贸易顺差为4225亿美元，其中三分之二（2760亿美元）来自美国。
报道称，中国民生银行相关专家说，贸易顺差强有力地保证了上个月外汇储备的稳定。“但是考虑到中美贸易摩擦，仍然存在不确定性。”
报道称，这种不确定性促使国家外汇管理局首次在发布数据时强调国际政治因素。
国家外汇管理局在8日发表的声明中说：“国际政治经济环境依然复杂多变，金融市场仍可能面临不确定性。”
不过，国家外汇管理局仍预计国际收支和跨境资本流动总体保持平稳。
报道称，中美两国已经就贸易失衡问题多次交锋。美国总统特朗普今年早些时候曾要求中国削减1000亿美元对美贸易顺差，随后宣布对价值500亿美元的中国进口产品征收关税，并威胁对另外1000亿美元的中国产品征税。中国则用报复性关税予以回击。
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