新加坡副防长：东盟将与中国举行联合海上演习

新加坡教育部长兼国防部第二部长王乙康（Ong Ye Kung）称，南中国海局势逐步改善，但这个问题对冲突的出现仍然具有威胁。
王乙康在莫斯科国际安全会议上发言时说："围绕南中国海局势发生冲突的潜在可能性依然存在。虽然，我们高兴地注意到，由于关键各方对谈判感兴趣，紧张半径在缩小。"
他说，东盟积极参与落实旨在提高围绕南中国海领土争端参加国互信水平的各项措施。
王乙康说："东南亚从未成为过武力中心，也不愿意成为武力中心。我们的历史作用在于联结各个陆上和海上大国。南中国海谈判可能是长期的、复杂的，但任何谈判都好过战争。东盟和中国将举行联合海上演习。我们将继续推动南中国海问题谈判，推动南中国海各方行动准则以及加强各方互信的实际措施。"
印度尼西亚国防部国防战略总局局长默罕默德·纳基尔（Muhammad Nakir）同样与会，他建议在负责任的地区国家之间建立起热线联络，并制定各国军舰在南中国海上计划外相遇时的行动计划。
纳基尔说："地区每个国家都有自己的利益，每个国家都对确保和平导航和正常经济发展感兴趣。因此，应该马上采取降低紧张度的方法。需要在负责任的地区国家之间建立起热线联络，还需要制定和签署各国军舰在南中国海上计划外相遇时的行动计划。南中国海各方行动准则无疑会推动冲突形势的解决。我们只呼吁采取促进地区顺利发展的和平立场。"
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