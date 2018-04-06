Airbnb新加坡总部 有家的感觉

民宿出租平台爱彼迎（Airbnb）2008年在加州旧金山成立，除了全球团队人数扩增到3100人以上，也为员工打造如居家一般舒适的工作环境，新加坡总部就是一例。
CNBC电视台报导，新加坡Airbnb总部位处中央商业区的精华地带，办公室打造出家的感觉，让200多名员工与核心业务更紧密连结。新加坡总部与Airbnb全球其他19个总部一样，从平台刊登的超过450万笔住房资讯中取得灵感。
新加坡Airbnb总部共三层，每层有多个“社区”；几张桌子就是一个部门，从营运部到行销部皆是如此。位置排设跟传统办公室差不多，让员工可到多个部门办理事务。不过员工不用一直待在自己的社区，Airbnb鼓励员工在办公室四处走走，或到其他部门的共享办公桌坐坐。
Airbnb香港、台湾暨东南亚总经理郭立文（Robin Kwok）带领CNBC参观时表示，公司目的是要鼓励不同部门多合作。她还带领CNBC参观位于各部门社区外围的会议室。
员工可以在曼谷开个早会，再到卡帕多奇亚喝咖啡小憩；这些空间都以Airbnb跨足的全球8.1万个城市来命名。有些办公场所用一般地名来命名，还有当地特色纪念品，有些则是平台中房屋的复制品且邀请原屋主参与设计。
当员工筋疲力尽时，公司提供两间餐厅让员工好好休息。一间餐厅在公司顶楼，有如当地复古的咖啡厅，摆列许多免费餐点，包括巧克力和沙拉吧。另一间餐厅在一楼，餐厅人员每日准备免费午餐，鼓励员工一起用餐。员工若想提神，也可到公司的咖啡吧，咖啡达人会在“咖啡拉花课”中教其他同事如何冲杯好咖啡。
郭立文说：“Airbnb每天提供早餐和午餐，因为我们希望彼此愉快沟通时，还能一边享用美食。”
新加坡总部近3万平方英呎，大部份空间是梯阶座位区和中间平台这类共享空间。该空间容得下整个团队进行简报，并与国际其他分部联系，也可以举办“游戏欢乐夜”等活动。
郭立文表示：“户外露台是我最爱的地方之一。我们在这里举办好多活动，常常会有卡拉OK欢唱夜和烤肉活动。”
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