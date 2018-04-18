特朗普批中俄操纵汇率被“打脸” 外媒：因挫败感而发泄

外媒称，美国总统特朗普16日指责俄罗斯和中国在美国加息之际让本币贬值。
与财政部“唱反调”
据路透社4月16日报道，特朗普在推特网站上表示：“正当美国加息之际，俄罗斯和中国却正在玩货币贬值游戏。不可接受！”
特朗普在推文中提及他眼中的不公平贸易优势：如果一国货币币值被人为压低，其出口产品就更有竞争力。美国加息将整体推高美元汇率，令美国出口产品更加昂贵。
报道称，自特朗普2017年1月就任总统以来，美元对多数货币已大幅贬值，其中包括人民币。美元对俄罗斯卢布汇率亦走软，直到最近几周美国对俄罗斯实施制裁。
自特朗普上任以来，美元指数已下跌11.2%。
报道称，美国财政部在半年度汇率报告中仍未将任何主要贸易伙伴列为汇率操纵国。该报告发布之时，特朗普政府正寻求加征关税、展开磋商以及采取其他限制措施，试图削减庞大的对华贸易逆差。
据美国《华盛顿邮报》4月16日报道，特朗普总统16日发推文指控中国和俄罗斯以能获得不公平贸易优势的方式不正当操纵货币汇率。
报道称，特朗普的指责没有任何依据或佐证，而且与美国财政部13日发布的报告相悖，该报告并未指责中国和俄罗斯故意让本币贬值。相反，报告发现中国货币走势近期正在向有利于美国出口商的方向发展。
被市场情况“打脸”
据美国之音电台网站4月17日报道，特朗普总统16日在推特网站上批评中国和俄罗斯故意让本币贬值，但其实中俄两国的货币人民币和卢布过去一年是升值的。
特朗普总统与白宫幕僚16日前往佛罗里达。在空军一号上，白宫发言人桑德斯对特朗普总统的推文发表看法称：“它们（中俄）在监测名单上。这是财政部密切观察的一件事，而我们将持续监督。”
报道称，虽然特朗普与桑德斯都对中俄两国货币的汇率表现出强硬态度，不过，过去12个月人民币对美元已升值大约10%，3月更升值至2015年来的最高水平。而俄罗斯卢布过去一年对美元的确贬值了约10%，但这发生在美国对俄罗斯大公司、企业家等实施制裁之后。
说到对俄罗斯的制裁，桑德斯16日表示：“我们正在考虑对俄罗斯进行更多制裁，并将在近期内作出决定。”
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