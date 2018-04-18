解放军台海演习向台美发出警告

境外媒体称，中国大陆将在台湾海峡举行实弹演习，此举传递出一个明确信号，即中国大陆反对美国与台湾方面之间加强关系。
据美国有线电视新闻网网站4月16日报道，演习将于18日开始举行，这将是中国海军自2015年9月以来首次在台湾海峡举行实弹演习。
报道称，美国寻求与台湾建立更密切的关系，在过去一个月签署了两项旨在加强与台湾关系的协议，包括一项允许华盛顿与台北之间开展更多官方访问的旅行法案，此举激怒了北京。
拉惹勒南国际研究院海上安全项目研究员科林·科赫说：“（中国）想要强调，中国海军时刻准备着，其次是向台湾方面发出一个信号，‘你们最好悬崖勒马’。”
报道称，这场军演紧接着解放军海军举行的一场大规模演习而举行，后者是中国有史以来在南海举行的最大规模军事演习。
针对即将举行实弹演习的消息，台湾防务部门发表声明称，演习是在“例行”军事区域进行的，并重申台湾军队能够保护这个岛屿免受任何威胁。
报道称，在特朗普总统的领导下，美国似乎热衷于与台湾地区拉近关系，这种举动引发了北京的深刻担忧。
解放军将举行演习的消息宣布一天后，台湾地区领导人蔡英文在东部沿海检阅了正在演习的台湾海军。
本月早些时候，美国政府批准向台湾出售潜艇技术，此举惹恼了北京。
4月12日，美国候任国务卿迈克·蓬佩奥在华盛顿举行的提名听证确认会上重申了美国向台湾出售武器的重要性。
战略与国际问题研究中心中国力量研究项目负责人葛来仪警告说，中国即将举行的军事演习可能是在数月之前就计划好的，“（但是）无论是否有意为之，这都是一个有用意的信号，告诉台湾方面和美国不要挑战中国大陆在主权方面的核心利益，在台湾问题上不要挑战红线”。
另据台湾《旺报》4月17日报道，针对中共中央台办、国务院台办主任刘结一点名批评台湾行政部门负责人赖清德是“台独”，南京大学台湾研究所所长刘相平表示，18日的解放军台海军演就是个明确讯号，传达大陆虽努力追求和平统一，但若台湾出现“台独”事变，大陆不仅会出手，且有能力解决。
他认为赖清德发言绝非个人意见或言论自由范畴，军演就是要遏制“台独”，不让“独化”的氛围继续扩散蔓延。他也认为，蔡英文称台湾要在美国-大陆-台湾关系中扮演“棋手”，是“被拐卖了还在帮忙数钞票”。
刘相平指出，大陆目前不愿意武统，并不意味没有能力武统，台海军演就是要警告“台独”势力，“尤其像赖清德最近非常嚣张，已经一而再、再而三宣扬‘台独’”。
台湾《中国时报》4月17日刊文认为，大陆宣布18日在福建沿海进行实弹射击军事演习，就目前资讯研判，政治意涵远大于军事；然而台湾一直朝向军事面解读，让民众忽略大陆借“4·18”军演所传达的政治面信息，这才是真正的警讯。
有关“4·18”军演，台湾安全部门与防务部门都说这是解放军例行性的演习，蔡英文13日登基隆舰视导海军测考时，也是这么说。大陆则是强调有针对性，中共中央台办、国务院台办主任刘结一16日更特别重申举行军演，是为捍卫祖国主权和领土完整的一次行动。
报道称，这个年年都做的例行性演训，以往为何不对外宣布，为什么今年刻意透过官媒放话？大陆剑指台湾，声称是为捍卫领土完整，当然是有政治用意。这是大陆第一次公开说其军演有针对性。
报道称，两岸军力早已失衡，大陆拥有的选项，早已不止导弹，这一年多的机舰远海长训，战机航母时常绕着台湾转，都是一种军事宣示，即使如此，大陆也从不曾说有针对性。正因如此，这次“4·18”军演，大陆挑明是一次针对性的军演，台湾绝不能低估大陆政治宣示意涵。
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