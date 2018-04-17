英媒：中国游客带火东南亚旅游 5年游客数量超1亿人次

英媒称，从2010年到2015年，整个东南亚的旅游业都有迅猛增长，游客数量超过1亿人次。亚太地区的旅游业增长超过世界其他地区。
据英国《经济学人》周刊网站4月13日报道，从集大型酒店、商场和赌场于一身的滨海湾金沙酒店的顶层望去，看到是新加坡的摩天大楼、进出新加坡港口的船只、散布在新加坡海峡的热带岛屿，还有浑身湿淋淋却一心要从巨大的无边泳池拍下这绝佳风景的大批自拍者。这家酒店还吸引了一些名人来这里拍照。中国媒体称，这里在世界最浪漫之地排行榜上排在第八位。这个地方在中国的社交媒体上做了大力宣传，还给来自中国的游客提供特别的优惠。
报道称，这样的推广正变得越来越重要。2017年，中国首次成为新加坡最大的游客来源国，在来新加坡的1740万游客中占到320万。仅2017年1月到9月，中国游客就消费了30亿新元。
报道还称，在整个东南亚，旅游业正蓬勃发展。从2010年到2015年，游客人数猛增49%，超过1.09亿人次。亚太地区旅游业的发展速度超过世界上其他任何地方。该地区接待了全球四分之一的度假者（欧洲所占的份额仍是一半）。
东南亚地区伊甸园一般的岛屿、古老的寺庙和美味的食物都极具诱惑力。游客也纷纷涌向货币疲软的国家：例如，2017年令吉的走弱促使游客前往马来西亚。该地区的许多国家依赖旅游业带来的收入：旅游业约占柬埔寨国内生产总值的28%，在泰国国内生产总值中所占的比例也超过20%。
报道称，增长最显著的是来自中国的游客。最近10年来，前往东南亚旅游的中国游客数量增加了四倍。2016年，新富起来的中国人在海外旅行期间消费了近2610亿美元（1美元约合6.28元人民币），而2011年的这一数字为730亿美元。
拿印度尼西亚来说，为了吸引更多中国游客，该国放宽了签证规定。票价低廉的航班所提供的更多座位也带动了中国游客出游：从2013年到2016年，每周从中国飞往东南亚的航班提供的座位数量从9.2万个增加到18.85万个。
不过，新加坡星展银行的保罗·杨认为，要让这种疯狂度假的行为继续保持增长，必须改善基础设施。马尼拉和雅加达等地的机场正不堪重负，而且被蜿蜒行进的车流包围。未来四年，曼谷机场计划增加数千万人次的旅客吞吐能力。到2020年，河内内牌机场将斥资55亿美元扩建，以容纳3500万旅客。新加坡和吉隆坡的机场也将升级。
报道指出，威胁旅游业繁荣发展的其他因素则不那么容易解决。经济下滑、火山爆发和疾病流行都让旅游业经营者担忧不已。不过，考虑到中国14亿人口中只有1.35亿人次出国旅行，东南亚国家应该准备好迎接更多的中国人。（新华社）
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