特朗普经济顾问谈对华征税建议:未来俩月不会实施

面对美国国内对于主动挑起贸易战的质疑，特朗普的首席经济顾问劳伦斯·库德洛再度出面为总统辩护，并期待中国在贸易争端中让步。
据美国全国广播公司财经频道（CNBC）4月5日报道，库德洛在白宫表示，美国贸易代表办公室目前公布的只是对华301调査征税产品建议清单，在未来至少两个月内还不会真的付诸实施。他还期待中国做出让步，并与美国达成协议，展开合作。
4月4日，中国驻美国大使崔天凯会见美国代理国务卿沙利文。双方就中美关系等相关事宜交换了意见。崔大使重申了中方在中美经贸问题上的立场，要求美方及早摒弃单边主义、贸易保护主义的做法，停止对华301调查，通过对话协商的方式同中方解决有关分歧。
4月4日，美国方面发布了对华301调査征税产品建议清单，要对中国输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。10余小时后，中国决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。
据美国福克斯新闻网4日报道，库德洛在福克斯新闻的节目中回应美国经济界的质疑，称是中国应受到指责，而非特朗普本人。
然而，4日当天，特朗普在其推特上发布了一条内容颇为矛盾的推文，他写道，“我们没有同中国展开贸易战，战争在多年前就被那些愚蠢无能、却又代表美国的政客输掉了……我们不能让这样的情况延续！”
这条推文显然令库德洛感到困惑。据《华盛顿观察家》报4日报道，库德洛面对记者的提问时表示，“我不知道（总统）具体指的是什么”。
不过，库德洛在福克斯新闻的节目中仍为特朗普辩护称，美国在“不公平”的贸易中受损多年，而特朗普才是第一位敢于真正回击的总统。
尽管受贸易战影响，美股道琼斯指数和纳斯达克指数均出现大幅下跌，但据路透社4日报道，在经历一阵猛跌后，美股指数出现惊人反弹。道琼斯指数收盘时平均上涨231点，标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨1.2%和1.5%。其中，多家大型科技企业反弹明显。
库德洛呼吁美国经济界不要反应过度，他说目前人们所看到的只是相关程序的早期部分，包括关税及对关税清单的评论等，其次才是相关决定和谈判。
库德洛5日承认，特朗普政府的关税政策可能不会付诸实施，美国现在的政策是迫使中国进行谈判的战术举动。
中国外交部发言人耿爽4日表示，中美之间就贸易问题一直保持沟通。在推动通过对话协商解决有关问题上，中方展示了充分的诚意，开展了大量的工作。但对话协商妥善解决问题的最佳机会被美方一再错过。
美国商会执行副会长迈伦·布里连特在一份声明中表示，美国政府寻求与中国建立平衡、公平的贸易关系，这是正确的事情。但是，对美国消费者日常用品进行征税不是解决问题的办法，并且也不利于美国创造新的就业岗位。
库德洛3月15日接替辞职的加里·科恩出任白宫国家经济委员会主任。特朗普当天在社交媒体推特上发布了上述消息，并表示库德洛将成为他的首席经济顾问。
库德洛对于特朗普针对进口钢铁和铝产品征收高关税的决定，并不完全认同。库德洛认为，此举短期内可能奏效，但长期来看会损害相关行业和消费者。不过，他只是希望对盟国给予更多的豁免，却很早暗示在关税问题上对中国施压。
从2001年开始，库德洛成为美国全国广播公司财经频道（CNBC）电视台的主持人和评论人，曾在节目中为特朗普宣传。1987年至1995年，库德洛出任华尔街投行贝尔斯登的首席经济学家，但之后因为吸毒和酗酒被辞退。
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