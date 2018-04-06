日本官员：不给日本钢铝豁免 贸易战就不支持美国

有日本政府相关人士认为“兹事体大”，并作出强硬表态，“如果不能豁免，日本就不能（在贸易战中）支持美国”。
《产经新闻》4月2日报道称，美国根据“232条款”加收的“惩罚性”钢铝关税已于当地时间3月23日生效，白宫在22日晚间发布了一批“临时豁免名单”，包含阿根廷、澳洲、巴西、墨西哥、欧盟成员国以及韩国——唯独没有日本。
日本各界对此焦虑不已，NHK电视台3月29日报道称，首相安倍晋三计划于4月17号至4月19号紧急访美，对外宣称是“求豁免”之旅。
日本认为自身出口到美国的高端汽车用钢比例较高，少有可替代产品，因此在谈判中日本官方人士只是正面提出，从日本进口钢材对美国国家安全没有影响的说法，并自认能够获得美国的豁免。
而日本政府想要避免的是美国用钢铝关税作为一个筹码，换取其他方面的妥协。目前希望避免的是，在农产品和汽车方面对美作出让步。
被视为“反面教材”的是韩国，其为争取钢铁豁免，在双边自贸谈判中接受了限制韩元贬值的条件。
近日，美国根据其国内“301条款”对中国价值约600亿美元的产品征收惩罚性关税，并要求欧盟和日本支持。日本政府相关人士就此发表了，“如果不能豁免（钢铝关税），日本就不能（在贸易战中）支持美国”的强硬措辞。
日本《新闻周刊》也在3日的报道中提到，“301”条款是美国打贸易战的有力武器，以此为由对日本提出汽车或半导体产品方面的要求，可能会令日本上了年纪的朋友感到反感。（上世纪八、九十年代，美国曾针对日本大量产品实施“301”调查，观察者网注）
但“232”条款涉及的“国家安全”是一个敏感话题，如何认定，随意性也较大，因此在普通贸易谈判中不会被轻易提出。“232条款”以“国家安全”为由，把日本和中国并列加征钢铝关税的事态非常严重。
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