中国邀外资共造世界级芯片产业

美媒称，中国希望外资参与其打造世界级芯片产业的计划。在美国出手阻挠这个亚洲国家称霸下一代技术的时候，这一举动令人感到意外。
据彭博新闻社网站4月25日报道，作为减少对外国技术严重依赖的努力的一部分，中国设立了一个基金，旨在筹集多达2000亿元资金，以支持从处理器设计商到设备制造商等一系列国内企业。中国4月25日表示，国家集成电路产业投资基金股份有限公司将接受外国投资。
工业和信息化部总工程师陈因表示，国家集成电路产业投资基金正在进行第二期募集资金，欢迎各方企业参与。
报道称，最近中美爆发贸易争端，芯片是其中的一个核心。两国的争端不仅导致关税高涨，也使中方对美国企业的投资减少。美国政府甚至在考虑动用1977年的一项法律。根据这项法律，特朗普总统可以宣布国家进入紧急状态，以阻止交易和没收资产。
报道称，美国宣布将对中兴通讯进行长达7年的制裁，这只会提醒中国，它迫切需要减少对美国技术的依赖。具有讽刺意味的是，美方针对中兴通讯的举措反而刺激了中国现有的计划——即在未来十年投入约1500亿美元，抢占芯片设计和制造领域的领先地位。美国公司高管和官员曾多次警告说，中国的这一野心可能会损害美国的利益。
目前，中国每年的芯片进口额约为2000亿美元。中国正努力减少对进口芯片的依赖。据普华永道会计师事务所称，在全球销售的芯片当中有59%被中国购买，但国内制造商仅占到这个行业全球销售收入的16.2%。一个更大的担忧在于，薄弱的芯片行业可能会削弱国家安全，并阻碍正在蓬勃发展的科技行业。
国家集成电路产业投资基金的第一阶段共融资1400亿元，这笔资金流向了20多家国内上市公司，其中包括中兴通讯和芯片制造商中芯国际集成电路制造有限公司。第一阶段的投资者主要是中央和地方政府以及国有企业。
陈因表示，中国有着庞大的电子信息市场，我们将继续开展创新和国际合作，争取在核心技术领域实现突破。
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