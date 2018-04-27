美媒称贸易战若爆发不止影响中美：将改变其他经济体命运

美媒称，美国财政部长史蒂文·姆努钦或将很快访问北京。正在拟定中的新进口关税将打击1333种出口至美国的中国商品以及至少106种从美国运往中国的高端产品。
据美国《福布斯》双周刊网站报道，美国财政部长是否应顺路访问马来西亚和韩国？如果中美真的发生贸易战争，它们将受到影响。作为全球最大的两个经济体，即使中美两国的行为不是刻意针对其他依赖出口的小国，也很容易改变它们的进程。
战略与国际问题研究中心弗里曼中国问题研究所副主任斯科特·肯尼迪说：“中美全面商务斗争的影响将是全球性的。全球公司都是对华供应链的一部分。”
报道总结了以下四个将受到关税上涨影响最大的地方：
巴西
报道称，贸易战争会导致中国及美国产能过剩，库存过多。澳大利亚迪金大学战略管理学教授斯图尔特·奥尔说，两国生产商都会寻找其他地方“倾销”商品。其中一种就是大豆。奥尔说，如果大豆涌入全球市场，其他已在供应全球消费的国家将面临突如其来的竞争。最可能受到影响的第三国是巴西。这个南美国家占全球供应的30%，仅次于美国。中国列第四位。
马来西亚
报道认为，这个南亚国家长期依赖原油和棕榈油出口。但是这个3410亿美元的经济体现在也依赖向中国及美国出口电子产品、机械及其零部件。穆迪分析公司搜集的信息显示，马来西亚去年向两国出口最多的产品是电子产品的电路板及零部件。穆迪分析公司信贷策略与研究高级分析师乔伊·兰科思奇表示，那些产品可能受到中美贸易限制的影响。因为中国或美国企业会减少订单量或要求降低价格。
韩国
最新报道援引韩国研究机构国际贸易研究所的估值称，如果中美施加关税，运往中国的韩国半导体价值每年将下滑40亿美元。报道称，内存芯片制造商三星电子有限公司和韩国现代电子产业公司也同样会受到打击。穆迪分析公司主权风险评估集团常务董事玛丽·迪伦说：“如果保护主义措施对全球贸易产生长期显著影响，台湾地区、韩国或马来西亚等依赖贸易的经济体也会受到影响。”
台湾地区
报道称，台湾制造商将科技产品硬件零部件运往大陆进行组装，或组装后再出口。台北产业情报研究所高级行业分析师萨吉塔·帕恩说，由于光宝科技等固态硬盘制造商和富士康公司等电脑显示屏生产商的产品位于华盛顿关税名单之列且其生产位于大陆，它们运往美国的产品开支会增加。不过帕恩表示，硬盘制造商可以把组装和生产线转回台湾地区，而显示屏生产商可将生产转到其他国家。
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