叙利亚发现两枚未爆炸巡航导弹 已交俄罗斯保管

美英法三国于14日对叙利亚发动了联合空袭。空袭后，叙利亚军队发现了两枚未爆炸的导弹，叙利亚国防部一名官员称已经交给了俄罗斯。
据塔斯社报道，当地时间周四（19日），叙利亚国防部一名官员称，这两枚未爆炸的巡航导弹状况良好。该官员表示：“这两枚巡航导弹在美国对叙利亚的空袭中并没有爆炸，叙利亚军队发现后，已于17日交给了俄罗斯的军官。这两枚导弹已于18日由飞机运往俄罗斯。”报道称，俄罗斯国防部截至目前未发布任何关于此事的官方声明。
美国当地时间13日晚，特朗普宣布美军联合英国、法国对叙利亚军事设施发动空袭，以作为对叙利亚东古塔地区发生“化学武器袭击”的回应。根据俄罗斯国防部发布的消息，美英法联军共发射103枚导弹，其中有71枚被叙利亚空军击落。此次空袭造成三名平民受伤。此外，美英法联军发射的巡航导弹没有进入俄罗斯防空区域，包括塔尔图斯海军基地和赫梅明空军基地等空域。
据海外网此前报道，俄罗斯国防部14日表示，莫斯科时间14日3时42分至5时10分，美国军舰联合英国和法国空军对叙利亚军事和平民设施发起大规模导弹袭击，共计对叙境内设施发射100多枚巡航导弹和空对地导弹。俄国防部称，两艘美国军舰从红海发动袭击，地中海上空有一架美军战术飞机，阿尔坦夫（Al-Tanf）美军军事基地还有多架B-1B轰炸机。
俄国防部称，西方国家发射的大部分导弹都在接近目标时被叙利亚防空系统击落，称“叙利亚防空系统打了一场防空战。”俄国防部表示，叙利亚使用的是前苏联制造的S-125、S-200等防空系统，袭击杜迈尔军用机场的12枚巡航导弹全部被叙利亚防空部队拦截，俄罗斯的防空系统没有被用于反击本轮对叙导弹袭击。
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