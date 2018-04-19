美军高官渲染“中国威胁” 称美在亚太已难以抗衡中国

境外媒体称，被提名为美军太平洋司令部司令的海军上将菲利普·戴维森4月17日出席参议院听证会时表示，在与中国未来的战争中，美国没有获胜的保证。他对中国增强军备表示强烈担忧，并强调应该增强美军在亚太地区的兵力。
据日本广播协会网站4月18日报道，戴维森在听证会上指出：“中国正在获取最尖端的武器系统，包括美国不具备防御手段的超音速导弹。美军今后将进一步陷入危险状态。”
戴维森还表示：“在亚太地区，美军现有的监视和侦察装备能力仅为所需的四分之一。要想与中国抗衡，美国应加快武器和装备的更新进程。”
戴维森表示，中国似乎已经建成了在前方部署部队的基地，现在已具备控制南海的能力。他强调，要想与中国抗衡，重要的是美军在南海继续开展活动。
另据台湾中时电子报4月18日报道，美军下任太平洋司令部司令提名人戴维森，4月17日在参议院军事委员会任命听证会上表示，美应助台湾当局着重“传统及不对称军力的适当平衡”，以应对中国大陆构成的困境与挑战。
报道称，戴维森是美军“海空一体战”的倡导者，也是美国海军将领中最早提出中国大陆和俄罗斯是美国海军当前两大“竞争对手”的人。一般认为，早已主张把大陆视为竞争者的戴维森任命案若获得通过，立场不仅不会弱于前任哈里斯，还可能更硬。
报道还称，随着中国大陆快速崛起，以及特朗普所谓“印太战略”的推出，太平洋司令部司令职务备受瞩目。
报道指出，现任司令哈里斯对大陆的态度向来强硬，已被总统特朗普提名为美国驻澳大利亚大使，可望继续留在亚太区域内服务。
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