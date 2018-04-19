法国“早餐黑帮”被判刑并监禁 专抢中国游客

法国《欧洲时报》4月18日报道称，日前，巴黎大区克雷泰伊刑事法院经过庭审，对三名长期针对中国游客实施犯罪的嫌犯，进行了判决。
据报道，3月，法国司法警察经过调查，抓获了一个在法国流窜、专门针对华人游客实施犯罪的南美黑帮团伙。该团伙被法国《巴黎人报》3月22日的相关报道称为“早餐黑帮”。因为他们经常选择入住在巴黎近郊酒店的中国旅行团作为犯罪目标，利用中国游客吃早餐的空隙，实施偷盗、抢劫甚至攻击等犯罪行为，中国游客受害者不计其数。
鉴于他们的犯罪行为对中国公民和华人群体造成严重伤害，法国警察在抓获嫌犯后，联系了中国驻法使馆领事部。为捍卫中国公民在法国的安全和权益，中国驻法使馆领事部立刻采取行动，并联系法国德恒巴黎律师事务所参与诉讼。
法国克雷泰伊大审法院（Tribunal de Grande Instance de Créteil）于3月22日就南美黑帮团伙案进行第一次开庭审理。4月12日，克雷泰伊刑事法院第十二庭就上述案件开庭再审。德恒（巴黎）律师事务所委派石仁林律师团队的专业刑事诉讼律师封达纳（Phillipe FONTANA）全程出庭，为保护6名受害的中国公民利益进行辩护，支持检察院公诉请求，陈述上述犯罪行为的恶劣情节以及对中国公民造成的物质和精神伤害，要求对犯罪嫌疑人的行为依法严惩。
辩护律师尤其指出，法国司法机关应该通过严厉的刑事处罚，向中国公民特别是中国游客传递一个强烈的信息，即对于侵犯中国游客权益的犯罪行为，法国司法机关绝不能容忍。
4月12日的庭审一直持续至晚上22时15分。法庭采纳了公诉人与律师的辩护意见，根据三名犯罪嫌疑人在团伙犯罪中的作用，分别对他们判处了三年、4年和5年有期徒刑，并立即监禁。法庭还接受了辩护律师的请求，判决犯罪嫌疑人向6位中国受害人支付近2.6万欧元（约合人民币20.15万元），赔偿他们遭受的物质和精神损害。
石仁林律师表示，这次针对偷盗罪超乎寻常的判决，显示了中国公民在法国的权益保护得到了法国司法机关的重视，也是中国政府有效进行领事保护的缩影，巴黎华人旅游协会也为这次华人司法维权行动提供了协助。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost