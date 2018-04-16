外媒关注王毅访问日本：两国期待改善关系

外媒称，4月15日，中国国务委员兼外交部长王毅正式访问日本，同日本外相河野太郎举行会谈。
据共同社4月15日报道，中国国务委员兼外交部长王毅4月15日下午抵达日本，对自身访日向媒体表示，希望此访成为中日关系回到正常轨道的重要一步，对双边关系改善表示期待。
日本外相河野太郎4月15日与中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈。鉴于今年是《中日和平友好条约》缔结40周年，河野在会谈开头表示“希望重建与和平友好之名相符的（双边）关系”。
另据共同社4月15日报道，中日两国外长4月15日举行会谈，就推进中日两国领导人的互访达成一致。
此外据《日本经济新闻》4月15日报道，中国外长王毅于4月15日到访日本并与河野太郎外相举行会谈，4月16日出席时隔近8年重启的中日高层经济对话。日方将王毅此访看做为中日两国领导人互访做准备的好机会。而刚刚对叙利亚发起军事打击的美国的存在则成为中日关系的隐形焦点。
报道称，这是继1月28日的北京会谈之后中日两国外长时隔两个半月后的又一次会谈，也将是河野自2017年8月就任外相以来与王毅的第四次会谈。2018年恰逢《中日和平友好条约》缔结40周年，双方以改善关系为目标的活动也趋于活跃。
报道称，日方期待中日首脑实现互访。
中国商务部部长钟山和财政部部长刘昆将参加4月16日的高层经济对话。双方将就中日围绕“一带一路”经济圈构想实现在第三国的合作进行磋商。
又据彭博新闻社网站4月15日报道，中国外交部长正在对东京进行罕见的访问，这是两个亚洲最大经济体在面对美国在贸易和安全问题上的不友好政策时改善合作的一个迹象。
东京法政大学全球政治学教授福田圆说：“美国决策过程缺乏透明度以及美国在安全和贸易问题上立场趋于强硬，这些成为促动中国的因素。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost