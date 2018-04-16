美国重返TPP？澳大利亚泼冷水：不会为让美国回锅重新谈判

台媒称，美国总统特朗普日前表达美国正在考虑重回《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），但是澳大利亚在15日泼冷水，表示为了让美国回锅而重新谈判，缔约国对此“不感兴趣”。
据台湾联合新闻网4月16日报道，澳大利亚贸易部长乔博说，对于缔约国大规模重新谈判，好让美国重新加入“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP），他看不到缔约国对此有任何兴趣；不是说不希望美国回来，但此时他们不会为了让美国回来而抛弃所有谈判成果。
乔博指出，最近几天白宫并没有人跟澳大利亚政府讨论特朗普的新立场，且任何让美国回来的协议，都将取决于市场准入，以及这些改变是否比既有的美澳自由贸易协议（FTA）的条件更好。
乔博还说，对澳大利亚来说，美国重返TPP有利也有弊，但联合政府不会考虑重谈药品定价方面的条款。美国制药大厂在生产药品方面的垄断地位，可能导致澳大利亚“健保药品补助系统”（PBS）为此付出5.6亿美元（约合35亿元人民币）的成本。
贸易专家预料，为了让美国重返TPP，可能得投入一年以上的时间成本。特朗普日前表示，已经指示经贸部门官员评估美国如何重新加入TPP，借此作为美国对抗中国大陆崛起的潜在战略。特朗普去年1月就职后，即刻宣布退出奥巴马政府任内签署的TPP。
报道称，美国退出后，包括澳大利亚在内的TPP其他11个成员国3月签署CPTPP，这些国家签署CPTPP前，特朗普宣布将对进口钢铁和铝材课征高额关税，美国与中国大陆也针锋相对，放话对彼此产品课税。
“新兴市场教父”莫比尤斯认为，若特朗普真的认真考虑重返TPP，美国将占据有利地位。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost