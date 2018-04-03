马来西亚将于两天后解散国会举办大选

马来西亚一名部长说，首相纳吉将于星期五解散国会，为大选铺平道路。
纳吉希望取得民众的强大委托，因为他正在应对国家基金数十亿美元的丑闻和公众对生活成本上涨的愤怒。要做到这一点，纳吉必须面对马来西亚前首相马哈迪前所未有的挑战。
马来西亚掌管经济规划部门的首相署部长阿都拉曼达兰今天（3日）说，纳吉预计将在周五（6日）宣布解散国会。
“我认为这会是星期五，可能......传统上我们会在国会解散后发表宣言，所以宣言将于本周六发布，”他说。
《新海峡时报》则引述未具名消息指出，各方正在为纳吉于本周五的祷告会后宣布大选进行准备。
解散国会将为大选铺平道路。选举日期将在国会解散后由选举委员会宣布。
纳吉在2013年以较少的优势赢得大选，他当年失去的选票流向了反对党阵营，这个阵营的领导者目前是92岁的前首相马哈迪。
针对纳吉处理国有投资公司1MDB的丑闻，马哈迪是最激烈的批评者。而纳吉否认所有指控。
根据马来西亚法律，最近的大选最迟必须在8月份举行。
反对派抱怨说，最近政府支持的两个步骤将提高纳吉在选举中冲高票数的机会。
上周，国会批准了一项计划，为三分之一以上的议席位重新划分选区，批评者说这些改变将有助于纳吉。
周一，国会通过了一项法案，宣布了有关假新闻的定义，违反者可被处以长达六年的监禁。
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