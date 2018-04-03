印度新生儿遭猴子从家中抓走 两天后发现溺死水井

据英国《每日邮报》2日报道，上周五，在印度东部的奥里萨邦（Odisha），一名16天大的新生儿在家睡觉时，被一只猴子抓走，两天后被发现溺死在一口水井里。
当地警方说，婴儿的母亲声称亲眼目睹了一只恒河猴把孩子抓走，惊恐中她拉响了警报，但猴子迅速跳上屋顶，消失在视线之外。
警方和森林管理人员一起进行了搜索。
周日，婴儿被发现溺死在了奥里萨市一个村庄的井里。
据法新社报道，警方称，尸检显示，这名婴儿因溺水而死。因为孩子身上没有受伤的痕迹，也许是猴子把他扔进了井里。猴子杀死孩子，这在当地还是头一桩。
这一事件发生在奥里萨邦喀塔克县（Cuttack）的塔拉布斯塔村（Talabasta）。据媒体报道，在该地区，猴子变得越来越遭人讨厌。
据《印度斯坦时报》报道，去年3月，由于经常发生猴子袭击事件，奥里萨邦的肯德拉帕达区（Kendrapada）学校还一度停课。报道还称，同一个月，一名政府雇员被一只猴子从树上跳下来击伤头部后死亡。
猴子在大多数印度教徒中受到尊敬，但在许多城市里，猴子成了一种威胁，它们破坏花园、办公室和住宅屋顶，经常恶毒地攻击人类，抢夺食物。
动保活动人士却认为，是城市人口对动物自然栖息地的入侵造成了这些问题。
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