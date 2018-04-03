农业向好带动印度经济复苏 莫迪明年或有望连任

日媒称，因莫迪政府废除大额纸币和开征商品服务税引发的混乱而出现减速趋势的印度经济开始显现复苏征兆。这是因为，自2014年莫迪政府上台以来长期陷入窘境的地方经济，因占国内生产总值约16%的农业部门的复兴而呈现快速增长态势。如果这种态势得以延续，莫迪很有可能在明年的大选中实现连任。
据《日本经济新闻》3月26日报道，对于在印度西南部卡纳塔克邦从事农业生产的尚卡尔来说，新买的拖拉机就是财富的象征。为此他动用了30万卢比（约合4600美元）的银行存款，又向银行借了钱，还典当了妻子的首饰。
除了降水丰沛、谷物和蔬菜卖了好价钱之外，政府对牛奶销售的补贴也让农业部门起死回生，帮助尚卡尔完成了人生中最大的一笔消费。印度最大的拖拉机制造商马恒达公司今年2月的销售额飙升了39%。
马恒达公司农业机械部门负责人拉杰什·杰胡里卡尔表示：“今年的情况不错，拖拉机行业的增长有赖于农业丰收和政府对农业部门的支持、地方基建项目推进带动农民手头资金流动性提高。”
曾靠地方选票取得大胜的莫迪总理由于农民收入低迷、债务增加、失业率上升、自杀者数量激增等原因人气大跌。被批评无视地方经济的执政党印度人民党虽然在莫迪总理家乡古吉拉特邦的选举中艰难取胜，但席位数却创下20多年来的新低。受此影响，莫迪开始调整路线，承诺在2022年之前让农民收入翻番、增加农作物补贴、加大在地方灌溉等基建项目上的公共支出。部分地方政府还免除了农民债务。
此外，继前年和去年之后，预计今年左右农作物产量的雨季降水量仍将丰沛，可以说，接连因干旱和废除大额纸币引发的混乱而受影响的农业部门正在迎来曙光。
地方经济复苏也将刺激消费。日用消费品制造巨头戈德雷杰公司、电池及照明器材制造商Eveready等企业去年第四季度的地方销售额都出现增长，预计未来数月还将进一步增长。
未来，降水的重要性将会上升。虽然气象局并未发出正式预报，但彭博社经济部基于厄尔尼诺和拉尼娜现象的发生概率做出的分析显示，形势喜人。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost