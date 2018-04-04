韩国国立墓地入葬门槛高 4位在世前总统都很悬

据韩国《东亚日报》报道，由于韩国法律对于入葬国立墓地有着严格的规定，目前在世的前总统全斗焕、卢泰愚、李明博和朴槿惠四人，因背负各种罪名，身后恐怕难以享受这一待遇。
韩国国立墓地法规定，因弹劾或惩戒遭到罢免的人，不得葬入国立墓地。朴槿惠先是遭到弹劾，又在一审审判中获刑24年，因此希望渺茫。不过，也有分析认为，如果新政党上台执政导致政局发生剧变，或者朴槿惠被赦免和恢复权利，可能会出现变数。
朴槿惠的前任李明博又如何？目前，因涉嫌受贿110亿韩元、贪污350亿韩元等，李明博被拘留起诉，审判将于5月初启动。报道认为，他能否葬入国立墓地，将取决于判决结果。国立墓地法规定，如果根据《特定经济犯罪加重处罚法》因涉嫌贪污被判有罪，就不允许安葬其中。
至于另外两位前总统全斗焕和卢泰愚，结果也说不准。
全斗焕曾因内乱罪、受贿罪等被判处无期徒期，后于1997年12月获得特赦和恢复权利。卢泰愚曾因内乱罪被判有期徒刑17年，后来也获得特赦并复权。
按规定，如果因内乱罪被判有罪，不得葬入国立墓地。但对于因内乱罪被判有罪后来又获赦免复权的情况，则没有明文规定。而且，有个特例是，全斗焕前总统的警护室长安贤泰因受贿罪等被判处实刑，又获得赦免复权，身后获准安葬在国立墓地。
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