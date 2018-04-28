拨10亿建使馆“肉疼” 特朗普签字到一半反悔

继美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都之后，美驻耶路撒冷新使馆也将于5月正式开门。特朗普透露，他有可能将亲自赴耶路撒冷参加开馆日的剪彩仪式。不过，对于拨款10亿多美元来建设新使馆，特朗普觉得有点“肉疼”。
据美国彭博社报道，特朗普总统27日接见德国总理默克尔并召开记者会，受访时他透露了美驻以使馆搬迁一事的相关细节，并称自己或将于下个月去参加剪彩仪式。
不过，对于建设该使馆的费用，却让特朗普十分纠结。据报道，特朗普透露，他原本计划拨款10亿美金（约合人民币63亿），不过签字到一半的时候突然却突然反悔了。特朗普回忆道：“我刚写下唐纳德几个字，就停下了，因为我突然意识到我绝对不会再签上‘特朗普’。”
据了解，特朗普曾给驻以色列大使打电话，并询问建设新使馆的费用，对方回应称，只需要翻新美国在耶路撒冷已有的建筑物即可，花费只需要15万美金。特朗普表示，他最终决定，拨款30万至40万美金，并称“使馆将会很漂亮”。
据海外网早前报道，2017年12月6日，特朗普在白宫讲话时宣布，美国承认耶路撒冷为以色列首都，并将把美驻特拉维夫大使馆搬迁至耶路撒冷。
当天，特朗普在白宫表示：“我已经确定，现在是正式承认耶路撒冷为以色列首都的时候了。”他还称，“我认为美国早就应该承认耶路撒冷为以色列首都。前几任美国总统都说过他们试图为此做些什么，但他们没有这样做。”
不过特朗普的这一举动，也曾被外界认为是“在玩火”。阿拉伯联盟秘书长盖特曾表态，美国做出的任何承认耶路撒冷为以色列首都的举动，都将助长极端主义和暴力事件。由于耶路撒冷问题的复杂和特殊性，数任美国总统都尽量对此避而不谈。而特朗普如此决定，也将“巴以和谈”变得遥遥无期，让中东局势陷入乱局之中。
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