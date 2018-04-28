特朗普贸易政策消除美汽车业优势 助推中国汽车发展

日媒称，中美贸易摩擦暂未熄火，唐纳德·特朗普总统的“美国优先”政策可能会消除美国汽车行业经过几十年创新之后积累起来的竞争优势。
日本《日经亚洲评论》网站4月23日刊登题为《特朗普的贸易政策助推中国汽车行业发展》的报道称，工业机器人、大豆等产品正处于风口浪尖，汽车也许不会成为大众争论的焦点，不过它们其实已经被列入关税清单。
报道称，2017年，美国向中国出口了28万辆汽车，占中国汽车总销量的1％。而中国仅向美国出口5.5万辆汽车，占美国市场的0.3%。
报道称，中国汽车制造商在美国的业务规模不是很大，而美国制造商生产的汽车大多是在中国本地进行销售的。去年，通用汽车公司和福特汽车公司在中国制造了280万辆汽车，他们与当地合作伙伴共同运营工厂。
报道称，更重要的是，2009年，中国超过美国成为世界上最大的汽车市场。2017年，中国汽车的总销售量为2887万辆，而美国为1723万辆。
报道称，这些数字让美国处于弱势地位，但特朗普政府一直保持强硬立场，称中国公司迫使其美国伙伴在电动汽车等领域进行技术转让。
报道指出，华盛顿的言论以一种信念为基础，他们确信美国在技术方面比中国有优势。但专家认为，中国日益壮大的市场可能会在不远的将来扭转这种局面。
三菱日联摩根士丹利证券公司的汽车分析师松岛则行（音）说，通过对现有技术进行复制，中国汽车制造商在发动机研发领域几乎赶上了全球的同行。
他说：“他们很快就不用外国公司提供帮助了。”
报道称，电动汽车方面的差距甚至更小，电动车的零部件比使用汽油的汽车少了40％。
日本电子化研究所所长和田健一郎（音）说：“让我们以100分为满分来评价电动汽车，如果给日本和美国打95分，那么中国就可以得85分。”
国际能源署称，到2016年底，全球电动车和插电式混合动力汽车的累计销量为200万辆。中国占据了最大的份额，销量为65万辆，紧随其后的是美国，其销量为56万辆。
报道称，但是在电动汽车技术研发方面，中国可能已经拥有了更大的竞争优势。美国咨询公司阿利克斯合伙公司认为，一个国家所有电动汽车覆盖的总距离是比销售量更为重要的指标。该公司总监亚历山大·马里安说：“公司经过深入调查，发现中国已经在一项非常重要的技术措施上领先于世界了，即所谓的‘e-range’，也就是售出电动车的总行驶距离。”
截至2017年第三季度，中国的e-range位居世界第一，为2760万公里，而美国的e-range则为1210万公里。
报道称，行驶距离越多，获得的数据就越多，这些数据可以用于新技术的研发，而中国在这方面的领先优势可能会因为政府协同努力推广电动汽车而得到进一步加强。
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