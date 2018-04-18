太空战或成现实 但不会是“星球大战”

英国《新科学家》周刊网站4月11日报道称，太空战是美国政府的热门话题。今年3月，美国总统特朗普在位于圣迭戈的米拉马海军陆战队航空站说：“太空是作战领域，就像陆地、空中和海上一样。我们应该有一支叫做太空部队的新部队。”
报道称，近期，特朗普政府宣布了其国家太空战略，进一步详细阐述了这一立场。战略称，美国的“竞争者和对手将太空变成了作战领域”，并誓称，对任何美国太空资产所受到的袭击都会施以有力回击。
这些听上去像是挑衅之词。但是，任何太空战都不会像《星球大战》那样——人类不会在宇宙飞船之间快速移动，死亡不会从天而降，可能也不会有什么东西爆炸。
华盛顿战略与国际问题研究中心的托德·哈里森说：“不是战斗机飞行员，不是海军陆战队，也不是特种作战部队士兵——而是一群坐在控制中心和实验室里的工程师。太空领域将由书呆子主宰。”
此外，派遣人类到太空开战根本称不上高效。位于马萨诸塞州剑桥的忧思科学家联盟的劳拉·格雷戈说：“人类是脆弱的，在太空环境中维持人类生命需要高水平的后勤支援。”
从物理学角度也排除了轨道轰炸的可能性。轨道上的物体高速运行，因此不会长时间停留在地球上某一点的上方，这意味着短时间内攻击某个特定区域就需要在轨道上放置数百件武器。装载了轰炸机或弹道导弹的航空母舰会更加有效。
其实太空战归根结底和卫星有关——利用它们、摧毁它们以及保卫它们。许多卫星的目的是监视他国的军事行动或瞄准核武器。这抑制了对卫星的攻击，因为一个国家会立即知道对方是罪魁祸首，并正可能试图破坏其核能力。
以前，瘫痪敌方卫星的唯一选择就是向它发射反卫星武器，或者用你自己的卫星撞击它。这种“动能攻击”往往被视为糟糕的想法，因为会造成大量碎片。
如今，太空战争最有可能以更加谨慎的方式进行，其中包括干扰、欺骗和黑客攻击。干扰卫星相当简单：你只需要一台设备，能在目标卫星使用的无线电或微波波长中发出大量噪音，这样真正的信号就无法接收了。欺骗也是类似的，但攻击者还要制造伪装成目标卫星信号的虚假传输。
世界各国都出现过卫星干扰和欺骗的例子，从政府屏蔽电视或无线电信号，到船只被发送假的定位数据，再到私人干扰全球定位系统信号以避免被跟踪。以黑客手段挟持和控制卫星也是一种选择，但更难做到。
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