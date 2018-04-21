外媒称特朗普邀普京访美 俄外长称两国不允许军事对抗发生

据路透社4月20日报道，俄新社20日援引俄罗斯外长拉夫罗夫的话说，特朗普在一次通话中邀请普京访美，并表示很高兴在白宫接待普京。
报道称，拉夫罗夫表示，特朗普在与普京通话时几次谈到邀请普京访美的话题，特朗普还告诉普京，他很乐意对俄罗斯进行回访。
另据俄罗斯卫星通讯社4月20日报道，拉夫罗夫在接受采访时表示，普京愿意与特朗普会晤。
报道称，此前，普京与特朗普在电话会谈时就举行元首会晤的可能性达成共识。白宫表示，华盛顿可能是会晤地点。
拉夫罗夫表示：“普京总统愿意举行这一会晤。”俄外长还表示，元首会晤的筹备工作尚未展开，“但我注意到，特朗普多次在推特上和言谈中提到，需要与俄罗斯解决问题”。
报道称，拉夫罗夫希望特朗普将落实其有关普京访问华盛顿的提议。这位外长还表示，普京与特朗普以及俄美两国军方都百分之百不会允许军事对抗的发生。
拉夫罗夫称：“关于军事对抗风险的问题，我认为，军方是百分之百不会允许（这种情况发生）的。当然普京总统，还有特朗普总统也不会允许。他们是自己的人民选出的领导人，他们对和平与安定负责。”
拉夫罗夫表示，在美国打击叙利亚前夕，俄罗斯同以美国为首的联军进行了接触，并警告对叙利亚某些地区的袭击将越过“红线”。
拉夫罗夫说，俄联邦武装力量总参谋长瓦列里·格拉西莫夫曾警告，如果美军及其盟友的空袭给俄军造成损失，俄将强硬回应，不仅将击落导弹以及发射导弹的载体。俄外长强调：“此后，我军代表和美国联军指挥部进行了将军级别的接触。他们了解到我们的‘红线’是什么。总之，美国没有越过这条‘红线’。”
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