日美首脑谈不拢贸易问题 日本难与美国联手应对中国

据《日本经济新闻》网站4月20日报道，日本钢铁和铝的对美出口额约为全年20亿美元（约合125.7亿元人民币），数额不是特别大。有分析认为，日本产品由于性能好，不容易替代，即使关税被提高，需求也不会明显改变。不过，由于美国的进口限制是以安全保障为理由，日本一直向美方表示，将同盟国日本纳入限制对象是不妥当的。
安倍晋三对特朗普表示，“日本的钢铁和铝并未给美国安全保障造成负面影响”。特朗普表示，“希望将来取消（加征）关税”，但重视消除7万亿日元（约合4088亿元人民币）规模的贸易逆差，没有同意日本的要求。
报道称，日本政府一直在推动使用日本产品的美国企业向美国政府申请豁免部分产品。美国商务部预计6月中旬作出判断，日本经济产业省认为，“可能很多产品能得到豁免”。但是，日本整体上仍将是限制对象国。
报道指出，日本希望与欧美合作，联手应对中国。但是，由于特朗普政权将日本纳入进口限制对象，日本政府内部越来越多声音表示，“正在遭到美国的攻击，不能在应对中国方面合作”。由于在首脑会谈上没有拿出豁免日本的时间表，眼下日美联合应对中国的阻碍变大。
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