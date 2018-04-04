日本防卫省又陷“瞒报门”涉嫌隐瞒自卫队行动性质

日本《朝日新闻》4月3日报道称，日本防卫省2日宣布，发现了过去在国会答辩时否认存在的赴伊拉克陆上自卫队活动报告（日报）。报告记录了2004至2006年期间约376天的活动内容，篇幅长达1.4万页。小野寺五典防卫相道歉称：“没有进行妥善应对，十分抱歉。”他表示将在本月15日前向要求公开资料的国会议员展示报告。
2017年，防卫省称“已废弃”陆上自卫队参与南苏丹联合国维和行动的日报资料，之后却发现陆上自卫队内部其实保管着相关资料。时任防卫相稻田朋美辞职，时任事务次官黑江哲郎和时任陆自幕僚长冈部俊哉受到警告处分，之后引咎辞职。在财务省篡改森友学园购地相关文件的问题曝光的背景下，这次防卫省又曝出文件管理问题，政府管理公文的方式必然受到追究。
此次发现的报告内容记载了有关自卫队员的活动和当地治安形势等。在决定派遣自卫队时，政府称自卫队的活动地区是“非战斗地区”，实际情况或存在问题。
共产党议员谷田惠二在3月30日的众议院外务委员会上指出，他独家获得的防卫省制定的文件与防卫省公开的文件之间存在不一致的地方。小野寺防卫相解释称，防卫省也就这个问题进行了确认。他说：“在（其他议员）要求公开文件时我们未能找到资料，十分抱歉。”
共同社4月3日报道称，有关日本政府此前称“不存在”的陆上自卫队伊拉克派遣部队日报被发现问题，3日获悉，从陆自首次确认日报存在，到上报防卫相小野寺五典，耗时竟然超过了两个半月。去年的南苏丹联合国维和行动部队日报问题中，也出现了上报滞后的问题，文官统治的实际状况再次受到质疑。
小野寺在3日内阁会议后的记者会上表示，没有加以隐瞒的意图，但在野6党则计划加强追究。日报中可能包含过去公布资料中未有的当地局势的鲜活记录。由于派赴伊拉克时被视为“非战斗地区”的自卫队活动地区的实际情况成为问题，日报内容以及查明陆自称日报“不存在”的原委或是今后的焦点。
在2017年南苏丹联合国维和行动部队日报问题上，时任防卫相稻田朋美掌握情况也耗费了约1个月的时间。
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